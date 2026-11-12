De retour en équipe de France après son forfait en septembre, Kylian Mbappé retrouve une sélection qui a bien négocié ses trois dernières rencontres sans lui. Toujours capitaine et référence offensive des Bleus, l'attaquant du Real Madrid doit néanmoins trouver ses marques dans le projet de Zinedine Zidane, sur le terrain comme dans le vestiaire.

Deux mois après avoir inscrit le premier but de l'ère Zidane en équipe de France contre la Turquie (0-1), Kylian Mbappé (27 ans) est de retour. Entre-temps, les Bleus ont enchaîné deux victoires et un nul sans leur capitaine. Pas de quoi fragiliser son statut, évidemment. Mais le Madrilène revient dans une équipe où certaines habitudes ont déjà changé.

Une attaque qui a trouvé ses solutions

Sans son meilleur buteur historique, la France a battu deux fois la Belgique (1-0, 4-1) et a été accrochée par l'Italie (1-1). Michael Olise s'est montré à son avantage, Rayan Cherki et Désiré Doué ont marqué des points. Zidane dispose désormais de plusieurs solutions devant, même si tout n'a pas été convaincant. Les Bleus ont surtout prouvé qu'ils pouvaient gagner sans attendre un exploit de leur capitaine. Cela ne retire rien à Mbappé, meilleur buteur des deux derniers Mondiaux avec huit réalisations en 2022 et dix en 2026. Mais la relève pousse fort.

La place du Madrilène sur le terrain reste néanmoins un sujet. En septembre, Zidane avait préféré Ousmane Dembélé dans l'axe, obligeant Mbappé à évoluer à gauche. Une décision que l'ancien Parisien aurait moyennement appréciée, selon L'Équipe. Cette fois, il retrouvera la pointe de l'attaque. «Il va pouvoir jouer dans sa position préférentielle» , a annoncé le sélectionneur. L'absence du Ballon d'Or 2025 simplifie les choses, mais ne règle pas la question pour autant. Quand les deux seront disponibles, Zidane devra de nouveau trancher. En attendant, Mbappé retrouve un poste où il a largement fait ses preuves.

Un capitanat à faire vivre

Dans le vestiaire aussi, Mbappé doit retrouver ses repères. Selon L'Équipe, sa brouille avec Dembélé dans la course au Ballon d'Or 2026 l'aurait privé d'un soutien important lors du précédent rassemblement. Le capitaine, habitué à évoluer avec un cercle de proches, serait apparu plus isolé. Il aurait alors cherché à se rapprocher d'autres partenaires, avec une démarche parfois jugée un peu forcée. Rien de bien alarmant à ce stade, et encore moins de quoi évoquer une fracture avec le groupe. Ibrahima Konaté assure d'ailleurs avoir retrouvé son coéquipier «dans un très bon état d'esprit».

Avec son nouveau sélectionneur, les automatismes restent également à trouver. Les deux hommes ont peu échangé en septembre et Mbappé aurait été surpris par la manière dont le champion du monde 1998 a choisi ses vice-capitaines, toujours selon L'Équipe. Le brassard n'est pas en jeu, mais son rôle ne se limite pas à le porter. Il lui faudra aussi faire le lien entre le staff et les joueurs, dans un fonctionnement différent de celui qu'il connaissait avec Didier Deschamps. Après plusieurs années auprès du coach basque, Mbappé entame une nouvelle étape. Elle se poursuit jeudi en Italie.

MAXIFOOT