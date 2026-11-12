Publié le 12 Nov 2026 - 17:51
ÉQUIPE DE FRANCE

Mbappé va devoir trouver sa place

 

De retour en équipe de France après son forfait en septembre, Kylian Mbappé retrouve une sélection qui a bien négocié ses trois dernières rencontres sans lui. Toujours capitaine et référence offensive des Bleus, l'attaquant du Real Madrid doit néanmoins trouver ses marques dans le projet de Zinedine Zidane, sur le terrain comme dans le vestiaire.

 

Deux mois après avoir inscrit le premier but de l'ère Zidane en équipe de France contre la Turquie (0-1), Kylian Mbappé (27 ans) est de retour. Entre-temps, les Bleus ont enchaîné deux victoires et un nul sans leur capitaine. Pas de quoi fragiliser son statut, évidemment. Mais le Madrilène revient dans une équipe où certaines habitudes ont déjà changé.

Une attaque qui a trouvé ses solutions

Sans son meilleur buteur historique, la France a battu deux fois la Belgique (1-0, 4-1) et a été accrochée par l'Italie (1-1). Michael Olise s'est montré à son avantage, Rayan Cherki et Désiré Doué ont marqué des points. Zidane dispose désormais de plusieurs solutions devant, même si tout n'a pas été convaincant. Les Bleus ont surtout prouvé qu'ils pouvaient gagner sans attendre un exploit de leur capitaine. Cela ne retire rien à Mbappé, meilleur buteur des deux derniers Mondiaux avec huit réalisations en 2022 et dix en 2026. Mais la relève pousse fort.

La place du Madrilène sur le terrain reste néanmoins un sujet. En septembre, Zidane avait préféré Ousmane Dembélé dans l'axe, obligeant Mbappé à évoluer à gauche. Une décision que l'ancien Parisien aurait moyennement appréciée, selon L'Équipe. Cette fois, il retrouvera la pointe de l'attaque. «Il va pouvoir jouer dans sa position préférentielle» , a annoncé le sélectionneur. L'absence du Ballon d'Or 2025 simplifie les choses, mais ne règle pas la question pour autant. Quand les deux seront disponibles, Zidane devra de nouveau trancher. En attendant, Mbappé retrouve un poste où il a largement fait ses preuves.

Un capitanat à faire vivre

Dans le vestiaire aussi, Mbappé doit retrouver ses repères. Selon L'Équipe, sa brouille avec Dembélé dans la course au Ballon d'Or 2026 l'aurait privé d'un soutien important lors du précédent rassemblement. Le capitaine, habitué à évoluer avec un cercle de proches, serait apparu plus isolé. Il aurait alors cherché à se rapprocher d'autres partenaires, avec une démarche parfois jugée un peu forcée. Rien de bien alarmant à ce stade, et encore moins de quoi évoquer une fracture avec le groupe. Ibrahima Konaté assure d'ailleurs avoir retrouvé son coéquipier «dans un très bon état d'esprit».

Avec son nouveau sélectionneur, les automatismes restent également à trouver. Les deux hommes ont peu échangé en septembre et Mbappé aurait été surpris par la manière dont le champion du monde 1998 a choisi ses vice-capitaines, toujours selon L'Équipe. Le brassard n'est pas en jeu, mais son rôle ne se limite pas à le porter. Il lui faudra aussi faire le lien entre le staff et les joueurs, dans un fonctionnement différent de celui qu'il connaissait avec Didier Deschamps. Après plusieurs années auprès du coach basque, Mbappé entame une nouvelle étape. Elle se poursuit jeudi en Italie.

MAXIFOOT

Section: 
sport
TAEKWONDO (-73 KG ET +73 KG GARÇONS, +63 KG FILLES) Taekwondo : Ameth Diop en bronze, la Serbe Ema Zečirović en or
ÉLIMINATOIRES CAN 3e JOURNÉE, SÉNÉGAL VS SOUDAN : Les Lions condamnés à la gagne
CISSE, DOUMBIA, KAYODE, AHANOR… : La révolution multiculturelle est enfin en marche dans l’Italie de Giorgia Meloni
VISITE AU VILLAGE OLYMPIQUE : Kalidou, Mory et Malang Sarr galvanisent les athlètes sénégalais
JOJ DAKAR 2026 - TAEKWONDO : Le Sénégal en force, Marie Sarr en or, Aïda Touré en bronze
FOOT - LIGUE 1 : Carlos Vicens dévoile son plan pour l’OL
JOJ DAKAR 2026 - BASKET 3X3 : La journée dorée du basket sénégalais
 JOJ 2026 - CYCLISME SUR ROUTE : Sur la Corniche, la chaleur a fait le tri
ATHLÉTISME : Sokhna Fatoumata Touré, une dernière place qui vaut un record
JOJ DAKAR 2026 : 3 médailles d’or, la lutte triomphe à Saly
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : Elisabeth Diatta, à jamais la première
COUP DE TORCHE SUR LES JOJ DAKAR 2026 BASKET 3X3 Lionceaux et Lioncelles, même élan vers le dernier carré
ÉQUIPE DE FRANCE- PAGIS, TCHOUAMENI, HERNANDEZ, THURAM... : Zidane détaille les contours de sa deuxième liste
BASKET 3X3 : Les Lionceaux enchaînent deux victoires et filent en quarts
PORTUGAL : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale
ÉLIMINATOIRES CAN 2027 - LISTE DES LIONS CONTRE SOUDAN : Vieira convoque quatre nouveaux, sans Sadio et Gana
CAF AWARDS 2026 Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Sadio Mané portent les espoirs du Sénégal
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : Le Sénégal s’impose au futsal et garde son destin en mains
YAEL ARAD (PRÉSIDENTE COMITÉ OLYMPIQUE ISRAÉLIEN) : ‘‘Nos athlètes sont très heureux de venir dans ce pays’’
ESPAGNE - TENERIFE Mort de Jesús de Miguel, le foot face au drame