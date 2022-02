“La CAN... les élections et la grande foire aux mensonges”

ALHAMDOULILAH, ALHAMDPULILAH, ALHAMDOULIALH

Commençons par rendre Grâce au TOUT PUISSANT pour nous avoir gratifié de Sa Miséricorde Infinie en nous permettant de passer d’abord des élections locales acceptables et apaisées ensuite et surtout de nous avoir gratifié du premier trophée de CHAMPION D’Afrique derrière lequel on courait depuis fort, fort longtemps et enfin de mettre à nu LA GRANDE FOIRE AUX MENSONGES que notre pays est en train de devenir.

Commençons par le meilleur, le plus « NEKH ». Enfin ! On est CHAMPIONS D’AFRIQUE de football. Quelle délivrance ! Quel délice ! Un sacre attendu par tout un peuple animé d’une même Foi et tendu vers un même But, atteint par une équipe solide, solidaire, volontaire, talentueuse et patriote. MERCI AUX LIONS du Football de nous avoir gratifié d’un tel Honneur et de nous permettre de comprendre qu’au-delà de toutes nos différences, nos divergences, nos différends, nos sempiternelles querelles d’egos et autres « sénégalaiseries », nous sommes TOUS SENEGALAIS et FIERS de l’être. Et nous formons UN SEUL PEUPLE divers, diversifié mais UNIQUE et UNI. JAJEFFETTI.

Sur ce sacre continental, des voix plus autorisées et surtout plus doctes que la mienne ont TOUT dit et très bien DIT. On pourra toujours ajouter à l’intention de nos binationaux qu’ils ont fait le meilleur choix. Car il est clair qu’il est plus facile et plus gratifiant d’être sénégalais de France que Français du Sénégal. N’est-ce pas ? Merci, d’avoir montré la voie aux autres, à tous les autres qui hésiteraient encore à rejoindre la Tanière. Il ne reste qu’à féliciter chaudement ces garçons et leur staff pour l’exploit incroyable qu’ils viennent de réaliser en permettant au peuple sénégalais de communier ENSEMBLE dans la joie et l’allégresse, la Nation portée au pinacle. Mention spéciale à Aliou CISSE, le coach qui n’a pas été épargné par les critiques les plus acerbes dont les miennes depuis l’échec de Gabon 2017. Je lui fais mon mea culpa et lui tire mon chapeau pour ce trophée dont il était certainement le SEUL à croire véritablement qu’il pouvait le gagner. Et il l’a fait. JAJEFF COACH.

Miracles du sport en général et du football en particulier de réussir à gommer toutes les aspérités qui altèrent les relations entre les peuples et entre les habitants d’un même pays.

Savourons les retrouvailles de toute la classe politique autour du Président de la République pour célébrer à l’unisson, ce trophée qui nous réconcilie avec nous-mêmes et entre nous-mêmes. Les anciens se souviendront certainement de « la diplomatie des petits pas » de Feu Henri KISSINGER ancien Secrétaire d’Etat US qui, dans les années soixante-dix (70), avait, par l’intermédiaire du tennis de table, réussi à renouer et à lubrifier les relations politiques qui étaient exécrables et très tendues entre la Chine et les USA.

Nous sommes devenus véritablement UN GRAND d’AFRIQUE

Et sans avoir été jamais petits, avec ce trophée continental, nous sommes devenus véritablement UN GRAND d’AFRIQUE. Il reste maintenant à le rester le plus longtemps possible par le travail, la persévérance, le talent, la passion et le patriotisme chevillé au corps pour toujours, aller au bout de l’effort : « di dème ba diekh ». Pour l’heure, la fête continue. JAJEFFETTI GAÏNDES. ALHAMDOULILAH.

L’autre événement qu’il faut saluer à sa juste valeur a trait aux élections locales qui se sont tenues le 23 janvier dernier. Il faudra se féliciter de leur bonne tenue malgré toutes les craintes exprimées par nombre de personnes qui avaient à juste titre, des appréhensions quant à leur déroulement normal. Entre les vainqueurs qui jubilent et les vaincus… qui jubilent aussi (Ah oui !) chacun en son for intérieur sait pertinemment ce qu’il a eu et DIEU reconnaitra les siens. La grande leçon, plutôt l’une des grandes leçons qu’on pourra retenir de ces joutes électorales c’est que le peuple commence à comprendre véritablement l’utilité de la carte d’électeur et l’usage qu’on peut en faire. Cela est extrêmement important et tous les acteurs politiques doivent le savoir.

Au Sénégal, Il n’est plus possible de mener « les gens en bateau pour des destinations inconnues » pour parler comme le chanteur Tiken Jah car ils ont TOUT compris. « YEWWII Nagnoulène… YEWEKOU NAGNOU, YEWOU NAGNOU ».

De plus en plus, chers politiciens, « à partir de dorénavant et jusqu’à désormais », il vous faudra présenter au peuple, des programmes réalistes, des arguments convaincants et adopter des comportements et des attitudes d’humilité, de respect et d’accessibilité pour bénéficier des suffrages des électeurs. Et pour cela, il n’y a qu’une voie et une seule : travailler, encore travailler, toujours travailler comme disait Père WADE et surtout BIEN travailler.

L’autre enseignement de ces locales, c’est que l’ère et le règne de l’argent distribué à hue et à dia et des leaders politiques imposés et improvisés sont révolus à jamais. On a vu des hommes et des femmes sortis de nulle part et croyant pouvoir berner les populations par des actes et des actions de circonstances, se voir laminés comme ce n’est pas possible et dans des fiefs qu’ils croyaient avoir conquis ou plutôt domestiqués par le pouvoir de l’avoir. Le peuple a bien reconnu et reconnait TOUJOURS ses leaders vrais. Qu’on se le tienne pour dit.

Toutes leurs funestes prédictions se sont révélées TOTALEMENT FAUSSES

Ces deux évènements d’envergure ont aussi mis à nu, un travers détestable et répugnant dans notre pays : La pratique quasi industrielle du MENSONGE sous toutes ses formes. Durant ces évènements, on a aura tout vu et TOUT, TOUT entendu. Vraiment TOUT en termes de MENSONGES EHONTES. Entre les déclarations graveleuses des innombrables « Serignes LOLOU », les prédictions fantaisistes des diseurs et diseuses de bonnes aventures, les divinations absconses des pythonisses du dimanche, les élucubrations fétides des féticheurs païens et les sentences qui se veulent doctes des marabouts ou plutôt « Mares à boue » pour dévaliser Feu Mame Less DIA ; c’est à qui aura débité le plus gros mensonge.

Nos oreilles ont vraiment sifflé et nos yeux se sont écarquillés d’incrédulité, de surprise, de dégoût et de désolation devant de telles attitudes qui dépassent l’indécence, et frisent l’irrespect crasse pour les sénégalais que nous sommes. Toutes leurs funestes prédictions se sont révélées TOTALEMENT FAUSSES.

Entre autres grossiers mensonges, ils avaient avancé l’élimination du Sénégal dès le premier tour, FAUX. Ils avaient vu- par la grâce de DIEU - disaient-ils - l’élection dans un fauteuil de certains de leurs candidats, FAUX. On reste partagé entre le paganisme, l’idolâtrie, l’associationnisme voire l’apostasie pour qualifier de telles attitudes débitées en public et Sans une once de HONTE. TERRIBLE. J’ai toujours beaucoup de mal, à voir une personne bien sous tous les rapports, MENTIR avec aplomb et sans gêne ni vergogne et s’en porter bien. TRISTE

BIGRE ! Mais quand est-ce qu’on va se décider à légiférer dans ce pays contre des déclamations aussi mensongères et alarmistes mettant en danger jusqu’à la cohésion nationale ? Il faudrait y penser. Car ces actes de divination reposant sur du FAUX sapent le soubassement de notre FOI de croyants et doivent être réprimées avec la plus grande fermeté par une LOI pour mettre un frein à ces plaisanteries de très mauvais goût. Sur ce chapitre, l’émission de sorcellerie passée sur la 2STV avec le sinistre KOUNKANDE qui nous aura assez couillonnés avec son « khar gedj gui » n’est, ni plus ni moins qu’une démonstration démoniaque de pratiques sataniques qui aura fortement heurté nos âmes de CROYANTS.

Le CNRA aurait dû frapper fort pour sanctionner le média incriminé afin de dissuader pareille dérive et empêcher toute récidive pour cause de course malsaine à l’audimat. De la même manière qu’on s’époumone pour criminaliser l’homosexualité, il serait tout aussi bien indiqué de légiférer pour réprimer ces genres de déclarations stupides et dangereuses pour la stabilité sociale de notre pays à certains égards. Le délit de mensonge existe non ? il faudrait l’étendre à ces hurluberlus pour arrêter cette fâcheuse manie de débiter des propos aussi dangereux et INACCEPTABLES. La VAR nous a saoulés d’images incroyables de toutes sortes d’individus souhaitant le pire à notre pays, leur pays. Mais, on est où là ? Comment peut-on dire que son propre pays, le Sénégal ne va pas se qualifier, ne va jamais gagner la CAN ? Et tant d’autres inepties toutes aussi dangereuses pour la cohésion nationale et s’en tirer à bon compte ?

Assurément, il y’a urgence à légiférer pour classer de tels actes parmi les actes de haute trahison passibles de peines sévères d’autant plus qu’ils sont FAUX et mensongers. C’est le seul moyen d’arrêter cette spirale grotesque d’individus loufoques qui ne font plus rire avec leurs délires haineux qui sont autant de sornettes qu’on voudrait sentencieuses avec force blasphème en y associant le doux Nom du PLUS HAUT. SIDERANT !!! Il y va de notre survie en tant que Nation.

Pour l’heure, la seule satisfaction que l’on peut tirer de cette sarabande des menteurs mis à nu, c’est qu’à force de mentir, ils se décrédibilisent toujours un peu plus et perdent autant de leurs ouailles. Qui, prenant conscience de l’escroquerie intellectuelle et…financière aussi dont ils étaient victimes de ces rentiers de la Foi à la réputation usurpée et surfaite, s’éloigneront sans bruit d’eux et de leur périmètre d’influence. Pour dire qu’avec ces MENSONGES si grossiers et à répétition, de plus en plus, d’adeptes ou de talibés vont se secouer et se rendre compte que SEUL DIEU SAIT ET PEUT. « Maname, dinagnou yewwekkou, yewwou Te khamner YALLA REKK MOFI NEKK. »

En attendant, LA FETE CONTINUE.

ON EST CHAMPIONS D’AFRIQUE ET LES JALOUX VONT SOUFFRIR, MOURIR ET POURIR.

VIVE LES LIONS DU SENEGAL ...JAJEFFETTI…

Dieu nous garde et garde le Sénégal CHAMPION D’AFRIQUE.

Dakar le 08/02/2022

Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com