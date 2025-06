Le Syndicat autonome des agents des impôts et des domaines (SAID) exprime son indignation face à la mise sous bracelet électronique de plusieurs de ses collègues, pour des faits qui leur sont reprochés alors qu’ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions.

‘’Cette décision constitue une atteinte grave à la dignité professionnelle de nos agents et remet en question les prérogatives de la Direction générale des Impôts et domaines (DGID). Nos collègues, qui ont agi dans le cadre de leurs attributions légales, méritent le respect et la protection, et non un traitement dégradant, susceptible de ternir leur réputation, de nuire à leur moral et d’entacher l’image de la DGID’’.

Le syndicat rappelle que les agents des impôts et des domaines jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de l’administration fiscale et qu’il est inacceptable que des mesures aussi sévères soient prises à leur encontre dans l’exercice de leurs fonctions. En cette période difficile, le SAID réaffirme sa solidarité et son soutien indéfectible aux collègues concernés : ‘’Le SAID se tient à leurs côtés et leur offre toute sa disponibilité. Il appelle les autorités compétentes à reconsidérer cette décision et se réserve le droit d’engager toute action syndicale nécessaire pour préserver la dignité des agents des impôts et des domaines’’, conclut le document.