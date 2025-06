Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a présidé, hier, dans la capitale du Nord, un comité régional de développement (CRD) spécial consacré aux secteurs touristique et artisanal. Une tribune qui a permis aux différents acteurs des régions de Saint-Louis, Louga et Matam de soulever les contraintes et d’exposer les atouts du pôle Nord. Au cours de la rencontre, le ministre Mountakha Diao a rappelé l’ambition du gouvernement de faire du secteur touristique un levier de développement durable, permettant de renforcer son attractivité.

À côté de l’agriculture et de la pêche, le tourisme et l’artisanat sont des piliers de l’économie locale du pôle Nord. Des secteurs qui, malgré leurs énormes potentiels, restent encore sous-exploités. D’ailleurs, les acteurs ont profité de leur face-à-face avec leur ministre de tutelle pour étaler leurs difficultés.

Mais pour inverser la tendance, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a mis en place, depuis quelques jours, un guichet unique temporaire à Saint-Louis. Il facilitera la délivrance des agréments et des autorisations d'exploiter des établissements d'hébergement touristique (hôtels, auberges, résidences meublées, campements, etc.). Pour le ministre du Tourisme Mountaga Diao, cette initiative permettra également de moderniser les infrastructures touristiques, de renforcer la promotion des territoires et d’assainir durablement le secteur en évitant la prolifération d’activités clandestines.

Il a rappelé le rôle important que peuvent jouer les secteurs touristique et artisanal dans le développement économique du pôle Nord. ‘’Le pôle Nord incarne l’âme même de notre pays, avec cette magnifique région de Saint-Louis classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Saint-Louis, c’est également un symbole historique, une scène artistique et culturelle vibrante, une architecture unique, une gastronomie reconnue ainsi que des potentialités liées au tourisme fluvial. La région de Louga, terre de rencontres et de commerce, possède des atouts naturels remarquables, comme le lac de Guiers et le désert de Lompoul. La région de Matam offre des expériences authentiques grâce au fleuve Sénégal, à ses paysages sahéliens, à son artisanat unique et à ses traditions peules. L’artisanat également, qui reste une colonne vertébrale du secteur touristique, doit être développé. Ces secteurs créent de la valeur, des emplois et contribuent à l’attractivité de la Destination. C’est pourquoi le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a organisé, du 18 au 27 juin dernier, une mission conjointe à Matam, de formation en saponification et en teinture artisanale ainsi que de formalisation des entreprises artisanales en situation informelle’’, a signalé Mountaga Diao.

Selon toujours le ministre, le développement de ces secteurs ne peut réussir sans les principaux acteurs. Raison pour laquelle il les a invités à l’union, pour que le pôle touristique Nord bénéficie pleinement des retombées économiques du secteur. ‘’Je quitterai cette région avec vos préoccupations et vos idées, mais aussi avec une conviction : le pôle Nord est prêt à devenir un poumon touristique et artisanal du Sénégal. Ensemble, nous ferons de ce pôle une destination incontournable, où chaque voyageur repartira avec une partie de votre savoir-faire et des souvenirs inoubliables de votre hospitalité légendaire. C’est pourquoi je lance un appel à l’union, à la créativité et à la rigueur. Investissons dans ce que nous avons de plus authentique. Promouvons l’hospitalité, la culture, l’identité de nos terroirs. Encourageons le tourisme interne et l’artisanat de qualité. Transformons chaque village, chaque atelier, chaque initiative en véritable destination touristique et artisanale’’, a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi profité de sa rencontre avec les acteurs touristiques et artisanaux pour partager les grands rendez-vous et initiatives de son département. ‘’Le Sénégal s'apprête à écrire l'histoire en accueillant les premiers JOJ sur le sol africain et notre département, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, y joue un rôle clé dans la valorisation de notre patrimoine. Cet événement international est une vitrine exceptionnelle pour le Sénégal. Nous travaillons à faire en sorte que nos offres touristiques soient prêtes, que nos artisans soient visibles et que notre hospitalité soit exemplaire. Ce sera l’occasion de faire rayonner nos terroirs, y compris ceux du Nord’’, a déclaré M. Diao.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE – SAINT-LOUIS