Fils de Bob Marley, Julian, se produit aujourd'hui à Douta Seck, à l’initiative de Liberté et Xet. Une première en Afrique. Cet événement historique est l'occasion pour les mélomanes de reggae de découvrir ce Marley qui trace sa propre voie.

‘’On n’a pas le père, mais on a le fils !’’. Le Sénégal accueille aujourd'hui le concert de Julian Marley et de son groupe The Uprising. Cet événement historique, organisé par Liberté et Xet, dans le cadre du Summer Show 2025, se déroule au centre culturel Douta Seck, sis à la Médina. En plus du fils de la légende du reggae, de grands artistes sénégalais participeront à ce concert. En première partie, on pourra entendre le PBS, Dip Doundou Guiss, Samba Puzzi, Timshel, Kemtan et Wzaa.

La particularité de ce concert réside dans le fait que Julian Marley se produit pour la première fois en Afrique. Organisée à la hâte alors que l'artiste prévoyait un concert au Maroc, cette escale à Dakar ravit les mélomanes de reggae et lui offre une belle expérience. L’artiste sénégalais DJ Awadi se réjouit que les jeunes Sénégalais puissent découvrir une incarnation de Bob Marley : ‘’Je pense que tous ceux qui n'ont pas connu le père verront que son esprit est présent. Ce qu'il fait sur scène, c'est vraiment la réincarnation de Bob Marley’’, a-t-il déclaré.

Au Sénégal, Julian Marley se considère chez lui, car, dit-il, ‘’la Terre-Mère, c’est l’Afrique.’’ Il se sent connecté lorsqu'il est au Sénégal : ‘’Il suffit de discuter quelques minutes avec les gens pour qu’ils vous fassent ressentir que vous êtes en famille. C'est une sensation palpable. Comme en Jamaïque, mais encore plus intense.’’

Julian Marley porte fièrement l'héritage de son père, tenant bien haut le flambeau. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas le nom ‘’Marley’’ : ‘’Bob Marley est parti, mais son œuvre demeure’’, a-t-il affirmé, soulignant que ce legs n’est pas un fardeau.

Ainsi, il ne se contente pas d'utiliser le nom de son père pour se faire connaître. Il apporte une touche personnelle à sa musique et entend tracer sa propre voie, mêlant des sonorités variées (hip-hop, afro, etc.) pour toucher un public élargi. Sa musique, empreinte de messages positifs, témoigne d'un apaisement intérieur. ‘’Il s'agit d’être soi-même. Pas ce que les gens disent de vous, mais qui vous êtes réellement. Depuis mon enfance, la musique est ma vérité. Nous ne pensons pas aux noms : nous sommes les noms’’, a soutenu l'héritier.

Dans sa démarche musicale, Julian agit avec conviction : ‘’Le message ne vient pas de moi’’, explique le Jamaïcain spirituel, qui se dit serviteur de son public. ‘’On ignore d’où vient l’inspiration. Vous grattez la guitare et, soudain, quelque chose émerge. Il faut être ouvert pour recevoir ce message d’une source supérieure. Être ouvert, c’est rester pur pour bien vivre. C’est ainsi que j’ai trouvé l’inspiration. Elle est partout.’’

Interrogé sur l’absence d’album commun avec ses frères et sœurs, il explique leur dispersion géographique : ‘’L’une est en Amérique du Nord, l’autre en Jamaïque. Réunir tout le monde demande des arrangements. Mais quand cela arrive, cela crée une magie unique’’, a conclu M. Marley.

BABACAR SY SEYE