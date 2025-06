De retour sur le trône en Angleterre, Liverpool compte bien garder sa couronne. Alors que le mercato estival reste encore très long, les Reds ont déjà déboursé plus de 220 millions d'euros pour récupérer Jeremie Frimpong, Florian Wirtz et Milos Kerkez. Et c'est loin d'être terminé...

Florian Wirtz, recrue phare de Liverpool. «Il y a trois clubs dans le monde du football qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, très bien, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent.» Cette phrase, signée Jürgen Klopp en octobre 2022, visait jadis Manchester City, Newcastle et le Paris Saint-Germain. L'Allemand, aujourd'hui directeur mondial de Red Bull, n'hésitait pas à égratigner les clubs-États, accusés de fausser la concurrence à coups d'hydrocarbodollars.

Ce qu'il disait moins, c'est que ses dirigeants lui ont souvent offert de jolis cadeaux. Alisson Becker, recruté pour 62,5 millions d'euros, fut un temps le gardien le plus cher de l'histoire. Virgil van Dijk, arraché pour 84,65 millions d'euros, a longtemps détenu le même record chez les défenseurs. Liverpool n'était peut-être pas un club-État, mais sûrement pas une association caritative non plus.

Plus de 220 M€ déjà investis

En déboursant 136 millions d'euros pour Florian Wirtz, le champion d'Angleterre a d'ailleurs signé le transfert le plus cher de l'histoire du club, de la Premier League et potentiellement le troisième plus onéreux de tous les temps derrière Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€). Un deal hors norme, aussi bien par son montant que par sa portée symbolique. Recruter le chef d'orchestre du Bayer Leverkusen, véritable dépositaire du jeu allemand pour la décennie à venir, c'est envoyer un signal clair à l'Europe.

Autour du meneur de jeu, Liverpool a construit vite et bien. Jeremie Frimpong (40 M€) vient dynamiter le couloir droit avec sa capacité à créer le surnombre. Milos Kerkez (47 M€), lui, s'installe comme un pari sur l'avenir à gauche, dans un profil proche de ce qu'Andrew Robertson offrait à son prime. Giorgi Mamardashvili (35 M€), déjà sécurisé depuis un an, vient jouer des coudes avec Alisson. Une refonte défensive, créative et ambitieuse. Et avec un numéro 9 encore attendu, le chantier est loin d'être terminé.

Un buteur avant tout

L'objectif est clair : un avant-centre viendra. Et ce ne sera pas un coup de dernière minute. Liverpool a trois cibles, très différentes par le profil, mais toutes capables d'endosser le rôle de finisseur. Viktor Gyökeres, valorisé à 70 M€ par le Sporting, coche toutes les cases d'un serial buteur moderne : physique, efficace, discipliné. Hugo Ekitike, relancé à Francfort et estimé à 80 M€, représente un projet à modeler. Et Alexander Isak, pour qui Newcastle demande 180 M€, reste la piste la plus compliquée, mais aussi la plus séduisante sur le plan immédiat.

Quel que soit le nom retenu, la stratégie ne change pas : renforcer sans attendre, capitaliser sur un titre de champion pour enclencher un nouveau cycle. Après la fin de l'hégémonie de Manchester City – cela en a l'air, en tout cas – le pensionnaire d'Anfield a l'intention de perdurer en tête d'affiche. Et ce que montrent ces cibles offensives, c'est la volonté d'avoir un vrai point d'ancrage capable de faire respirer l'équipe, sans dénaturer le pressing et la verticalité qui restent l'ADN du club, encore plus avec Arne Slot sur le banc.

Départs sous contrôle

Avec plus de 220 millions d'euros déjà investis, difficile de ne pas évoquer la gestion. Derrière cette frénésie apparente, le club vend aussi. Caoimhin Kelleher a rapporté 21,3 M€ suite à son départ pour Brentford. Trent Alexander-Arnold, libéré pour le Real Madrid et la Coupe du monde des clubs, a permis de récupérer 10 M€. Si Jarell Quansah va être vendu pour 40,8 M€ à Leverkusen, Darwin Nuñez se rapproche lui de Naples pour un montant de 50 M€. Des chiffres qui permettent d'équilibrer partiellement la balance, tout en tournant certaines pages.

Autre dossier brûlant : celui de Luis Diaz. Courtisé par le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Colombien pourrait lui aussi rapporter gros. Et même si son avenir n'est pas encore tranché, Liverpool écoute. En interne, la ligne est claire : chaque vente doit servir à soutenir la nouvelle dynamique. Un mercato dépensier, oui, mais pensé. Et surtout assumé, en attestent les récentes prolongations de Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Les cadres restent, les postes clés sont renforcés et les ambitions, elles, ne font que commencer.

Le onze potentiel de Liverpool pour 2025-2026 : Alisson - Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Luis Diaz - Isak.

MAXIFOOT