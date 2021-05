Ayant séjourné à huit reprises en prison, le multirécidiviste Omar Koné s’est octroyé un nouveau ticket pour rejoindre ce lieu de privation de liberté. En effet, le tribunal l’a condamné vendredi à un an de prison pour menaces de mort et injures non publiques. Il menaçait de tuer ses tantes et ensuite de se suicider.

Omar Koné est l’incarnation humaine de la terreur. Né en 1988, ce marié et père de famille, qui a séjourné 8 fois à la ‘’citadelle du silence’’, pour divers délits, a menacé de tuer ses tantes, avant de se suicider. Selon celles-ci, leur neveu, qui n’a peur de rien, leur fait vivre un calvaire. Traumatisées, elles ne voulaient pas se présenter à la barre. Il a fallu qu’elles soient rassurées par les magistrats pour qu’elles osent enfin se diriger au parloir. A en croire l’une d’elles, en l’occurrence Adama Ndao, Omar Koné est d’une témérité indescriptible.

« Quand il est à la maison, nous perdons goût à la vie. Durant tout le mois de ramadan, nous avons jeûné avec la peur dans le ventre. A cause de ses agissements, je suis traumatisée à un point que je saigne du nez, à chaque fois que j’entends sa voix. Le jour des faits, il est venu m’accuser d’avoir colporté des rumeurs sur lui. Ayant l’insulte à la bouche, il a commencé à nous injurier », a raconté la dame. « Comme il avait les mains dans les poches, on a préféré garder le silence, car sachant de quoi il est capable.

On a profité du moment où il a rejoint la terrasse pour aller toutes nous cacher dans nos chambres. Avec violence, il toquait à nos portes et menaçaient de nous tuer, avant de se suicider. C’est sur ces entrefaites que j’ai appelé mon fils pour qu’il vienne nous délivrer », a-t-elle poursuivi.

D’après elle, son fils s’est directement rendu à la gendarmerie pour alerter les pandores. Ceux-ci ont retrouvé Omar sur la terrasse, un tesson de bouteille à la main, sur le point de se suicider. Après une rude négociation avec les gendarmes, il a décidé de se rendre. Toujours dans la panique, Adama Ndao révèle aux juges que, même dans le box des prévenus, son neveu continuait de menacer de les tuer par des gestuelles.

Face aux juges, Omar, poursuivi pour menaces de mort et injures non publiques, n’a reconnu qu’une partie des faits. Très agité, il soutient, pour sa défense, que ses tantes, après avoir détourné son argent, ne supportent pas le fait qu’il reste dans cette maison qui appartenait à sa grand-mère. « J’occupe la chambre de ma mère. Mais, là j’avoue que cette affaire me dépasse. Je promets que je vais déménager, afin que tout le monde puisse être en paix. Je n’ai jamais menacé de les tuer’’, a-t-il fulminé.

A la question du juge de savoir s’il était sobre, le jour des faits, Koné rétorque qu’il n’a jamais utilisé de stupéfiants de sa vie. Réponse battue en brèche par ses tantes.

D’ailleurs, le conseil de ses dernières a réclamé la somme de 5 millions de francs CFA pour dédommager ses clientes. Le représentant du ministère public a, quant à lui, requis 2 ans de prison dont deux mois ferme.

Finalement, le tribunal, après avoir reconnu le prévenu Omar Koné coupable, lui a infligé une peine de 1 an ferme d’emprisonnement.