L’Association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais informe que cinq tirailleurs sénégalais seront présents aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Provence et de la libération de la France. Ces vétérans, qui avaient définitivement regagné le Sénégal en avril 2023, y seront pour honorer la mémoire de leurs camarades et rappeler l'importance de l’apport des troupes coloniales à l’effort de la libération de la France.

Cinq tirailleurs sénégalais, ayant bénéficié d'une mesure dérogatoire en janvier 2023, qui leur a permis de retourner au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse, vont refouler le sol français. Ce sera pour prendre part aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Provence et de la libération de la France, annonce l’Association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais (AMHTS). Parmi eux, Oumar Diémé, né le 31 décembre 1932 à Badiana, Sénégal, qui a déjà marqué l’histoire récemment en portant la flamme olympique le 26 juillet dernier dans le parc de La Courneuve.

En effet, lui et ses compagnons d’armes Yoro Diao, Ousmane Sagna, Ndongo Dieng et Ousmane Badji sont les représentants d’une génération qui a combattu sur plusieurs fronts, notamment en Indochine, en Algérie, en Mauritanie et au Cameroun.

L’AMHTS souligne que ces cinq héros sénégalais ne seront pas seuls. Au cours de ce voyage mémoriel, ils seront accompagnés d’une délégation constituée de l’Association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais présidée par Aïssata Seck, conseillère régionale d’Île-de-France et directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Des fils des tirailleurs Oumar Diémé et Yoro Diao ainsi que cinq élèves sénégalais accompagnés de deux professeurs du lycée de Thiaroye, à savoir la professeure d’histoire Dieynaba Sarr et la professeure de lettres modernes Diakhou Sebor, feront également partie de la délégation.

D’après l’association, ces cinq lycéens sont issus de la ville de Thiaroye, tristement célèbre pour le massacre de tirailleurs sénégalais tués le 1er décembre 1944, pour avoir réclamé leur solde. L’association informe également que les cinq lycéens de Thiaroye sont membres du Club de littérature, d'art et de philosophie (Clap) qui existe dans presque tous les établissements publics comme privés du Sénégal, dont la devise est ‘’Penser en philosophe, méditer en poète, percevoir en artiste, agir en homme’’.

Ces jeunes ‘’clapiens’’ sont formés dans la production de slam, de poésie, de conte, de théâtre, de café philo et littéraire, et d'œuvre d’art. Par conséquent, ces élèves, dit-on, sont extrêmement motivés à l’idée de rencontrer les derniers tirailleurs et de les accompagner aux commémorations de la libération de la Provence. Il y aura aussi la présence de Martin Mourre, chercheur affilié à l'Institut des mondes africains (Imaf, CNRS-UMR 186) et spécialiste de l'histoire du massacre de Thiaroye.

Le programme de la délégation sera chargé en émotions et en symboles, selon le communiqué de l’AMHTS. Le 13 août, ils arriveront à Toulon, avant de visiter le musée national de la Marine le 14 août. Le point culminant de leur séjour sera la cérémonie à la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël, le 15 août, un moment fort de recueillement et de souvenir. Le 16 août marquera la fin de ce voyage avec le retour des tirailleurs et de leur délégation au Sénégal.

La présidente de l’Association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais, Aïssata Seck, rappelle qu’elle s’engage depuis plus d’une décennie à faire reconnaître les droits des derniers tirailleurs sénégalais et à préserver la mémoire de ces soldats qui ont payé un lourd tribut pour la liberté de la France. ‘’De l’intégration des tirailleurs de Bondy aux commémorations nationales françaises en 2010, à l’annonce de la mesure dérogatoire pour leur retour en janvier 2023, l'association œuvre sans relâche pour que leur histoire ne soit jamais oubliée’’, indique-t-elle.

L’AMHTS, de 2010 à 2024, a posé plusieurs actes. Par exemple, le 15 avril 2017, il y a eu la cérémonie pour la naturalisation de 28 tirailleurs sénégalais au palais de l’Élysée. Le 4 janvier 2023, il y eut l’annonce de la mesure dérogatoire pour le retour au pays sans perte de l’allocation vieillesse, à l’occasion de la sortie du film ‘’Tirailleurs’’, dont l’association et les tirailleurs ont accompagné la promotion dans les salles de cinéma et dans les médias. Ensuite, le 14 avril 2023, neuf tirailleurs sénégalais ont été reçus au palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE