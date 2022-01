Abbe Jacques Seck

Abbé Jacques Seck a été désigné Personnalité de l’année 2021 par Jamra et Mbañ Gacce. Ces organisations ont porté leur choix sur l'infatigable pionnier du dialogue islamo-chrétien au Sénégal ‘’pour son œuvre colossale’’ au service de la paix et du bon voisinage intercommunautaire. ‘’Jamra et Mbañ Gacce ont ainsi jeté leur dévolu, cette année, sur un des illustres fils du pays, vaillant compatriote, qui s’est dignement distingué par ses positions courageuses de sauvegarde de la stabilité sociale et de l’unité nationale’’, lit-on dans la note reçue hier à ‘’EnQuête’’.

En effet, abbé Jacques Seck est un grand admirateur de Seydil Hadj Malick Sy et de Serigne Fallou Mbacké, selon les Bureaux exécutifs des deux organisations. D’ailleurs, ils soulignent que ce disciple de Saint Paul délivre ses prêches ‘’en citant aisément des chapitres de la Bible aussi bien que des versets du Coran. Au point de se voir consacrer un film biographique du journaliste-cinéaste Gilles Arsène Tchédji, où l'on voit abbé Jacques Seck se livrer à des psalmodies mélodieuses de quelques versets du Saint Coran. Avec une application que lui envieraient des exégètes musulmans bon teint’’.

À cet ecclésiaste ‘’débordant de générosité de cœur, devenu par la force des choses un ‘patrimoine spirituel communautaire’’’, Jamra et Mbañ Gacce souhaitent, au seuil de ce Nouvel An 2022, ‘’santé de fer et longévité, pour rester longtemps encore au service du pays. Pour un Sénégal uni, prospère et réconcilié avec lui-même’’.