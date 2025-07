Dans un contexte marqué par des polémiques autour du tandem président Bassirou Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko, El Malick Ndiaye, secrétaire national à la Communication du Pastef, dénonce une campagne de diversion orchestrée pour détourner l’attention des véritables enjeux de la transformation nationale. Face aux attaques ciblant ce duo, il appelle à la vigilance et à l’unité pour soutenir la gouvernance en marche.

Dans une déclaration rendue publique, le secrétaire national à la Communication du Pastef–Les Patriotes, El Malick Ndiaye, est monté au créneau pour dénoncer le ‘’vacarme’’ entretenu ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans certains cercles médiatiques. Selon lui, ces attaques n'ont d'autre but que de détourner l'attention des Sénégalais des véritables enjeux de la transformation nationale engagée depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye.

‘’Il ne vise ni à informer ni à éclairer l’opinion : il cherche à distraire, à détourner l’attention des Sénégalais sur les enjeux véritables, ceux qui doivent aujourd’hui mobiliser notre énergie collective : la transformation profonde et durable de notre Nation qui est en train de s’opérer’’, affirme El Malick Ndiaye.

Selon le responsable de la communication du parti au pouvoir, les attaques ciblent directement ‘’le lien fraternel fort, politique et humain’’ entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko. Une stratégie qu’il qualifie de vieille méthode politique : ‘’diviser pour freiner, affaiblir pour revenir’’. ‘’Ce tandem historique que ces pourfendeurs rêvent de briser (...) incarne une gouvernance nouvelle, qui inquiète ceux dont le seul outil politique reste le bruit et la confusion’’, souligne-t-il.

Pour El Malick Ndiaye, ce qui unit les deux hommes politiques va bien au-delà de la circonstance. Il s’agirait d’une ‘’vision commune, fondée sur l’éthique, façonnée par la rigueur, animée par une ambition et un amour sincères pour le Sénégal.’’ Il insiste : ‘’pendant que certains s’agitent dans les marges, le pays avance. Le gouvernement, sous l’impulsion de ce tandem, agit avec méthode et efficacité’’.

Dans sa déclaration, le responsable de la communication cite plusieurs avancées obtenues en quelques mois de gouvernance. Il parle ainsi de l’accélération de l’électrification rurale, d’un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement, d’une distribution équitable des semences et fertilisants, de la renégociation de contrats au profit de l’intérêt national, d’une maîtrise progressive du coût de la vie, d’une gouvernance ‘’saine, transparente et responsable’’ et d’une diplomatie ‘’proactive et respectée’’.

Pour El Malick Ndiaye, les critiques actuelles trahissent ‘’une peur légitime de voir émerger un Sénégal souverain, juste et équitable’’ chez ceux qui ‘’ont longtemps prospéré dans l’opacité et l’inertie’’. Il appelle les militants et sympathisants à rester mobilisés autour des ‘’chantiers fondamentaux : justice sociale, souveraineté économique, refondation des institutions, équité territoriale, renforcement de l’État de droit.’’

Selon lui, ‘’chaque minute accordée à la polémique est une minute volée à la reconstruction nationale. Et le Sénégal, lui, n’a pas une seconde à perdre.’’