Marin de profession et employé au port de Dakar, M. Sow a été déféré au parquet, avant-hier, pour les délits d’abus de confiance et escroquerie portant sur un montant de 24 millions F CFA.

Au total, entre les mois de juin et septembre 2020, les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat de Dakar ont reçu quatre plaintes d’individus grugés de la même manière, pour un montant total de 24,8 millions F CFA.

Selon nos informations, tous les quatre plaignants voulaient échanger leurs voitures avec d’autres plus luxueuses et plus en adéquation avec leurs aspirations. De ce fait, ils ont pris langue avec le nommé M. Sow, de façon séparée. Une fois l’accord trouvé, ils devaient remettre leurs véhicules en plus d’une somme d’argent, pour obtenir en retour les voitures de leurs rêves.

Le marin leur faisait croire que les véhicules qu’ils souhaitaient avoir devaient quitter la Belgique, le Canada et les USA. Faisant confiance au sieur Sow, ils lui ont remis chacun une avance qui tournait entre 4 et 7 millions, en sus de leurs voitures.

Une fois les voitures et les avances encaissées, le marin a dit aux uns qu’ils devaient attendre beaucoup de temps, avant de récupérer leurs véhicules qui se trouvent à étranger ; aux autres qu’il avait perdu les papiers, à cause du long et pénible voyage. Qu’il avait déjà envoyé l’argent à ses partenaires étrangers. De ce fait, il leur donnait des rendez-vous en a plus finir.

Las de courir derrière lui et pour ne pas tout perdre dans cette histoire, les quatre présumées victimes ont saisi les hommes du commissaire Bara Sangharé, le boss de la Sûreté urbaine, pour se faire justice. Après quelques jours de recherche, il a été localisé par les limiers.

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, M. Sow a soutenu que sa mère est dans les dispositions de faire des remboursements mensuels de 500 000 F CFA, à partir de fin mars. Il a expliqué le retard de la livraison par le fait que ses partenaires ont utilisé l’argent à d’autres fins. Des arguments qui n’ont pas convaincu les enquêteurs en charge de cette affaire.

Agé de 41 ans, M. Sow, agent au Port autonome de Dakar et marin de fonction, a été déféré au parquet pour les faits d’abus de confiance et escroquerie pourtant sur un montant de 24 millions. Il est visé par les articles 379 et 381 du Code pénal.

CHEIKH THIAM