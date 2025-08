Trafic de faux médicaments

Ultimement, la souveraineté financière, et donc la souveraineté politique, d’un État requiert a minima une banque centrale assurant son indépendance financière, notamment via le maintien de taux d’intérêt soutenables sur la dette souveraine en monnaie nationale, le développement d’un secteur bancaire et financier national et orienté vers la transformation économique et industrielle.