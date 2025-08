Grand-Yoff – onze individus interpellés

La journée du dimanche 3 août dernier a été particulièrement chargée pour les agents du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff. Entre 10 h et 17 h, pas moins de onze personnes ont été interpellées dans différents quartiers de la commune, à la suite d’une série d’opérations de sécurité ciblées. Ainsi, cinq individus ont été surpris en pleine consommation de chanvre indien dans un bâtiment en construction, au quartier Darou, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la police nationale.

Les policiers ont saisi trois cornets pleins et deux entamés de cette drogue sur les lieux. Au quartier Arafat, un autre suspect a été arrêté en possession de cinq boulettes de haschich et sept comprimés d’ecstasy. Un individu a également été interpellé avec trois cornets de chanvre indien et une somme de 62 500 F CFA, soupçonnée provenir de la vente de stupéfiants. À Khar Yalla, la police a procédé à l’arrestation d’un homme suite à une plainte pour vol de moto, lit-on dans la note de la police nationale.

À la cité Millionnaire, un autre individu a été trouvé en possession d’une arme blanche (un couteau) sans justification valable. Enfin, deux jeunes ont été arrêtés devant le stade municipal de Grand-Yoff, pris en flagrant délit de rixe sur la voie publique. Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue pour des faits relevant de l’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogues (chanvre indien, haschich, ecstasy), détention d’arme blanche et vol.

Ces interpellations illustrent la volonté des forces de l’ordre de renforcer la sécurité urbaine dans la capitale et de lutter contre les différentes formes de délinquance, notamment le trafic de stupéfiants et les violences de rue.