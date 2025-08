Festival 72 heures de Yarakh

La 6e édition du Festival des 72 heures de Yarakh s’est tenue du 18 au 27 juillet dernier à Hann Bel-Air, sous le signe de l’insertion, de l’art et de l’engagement citoyen. Élargi cette année à dix jours au lieu de trois, l’événement a su fédérer jeunesse, artistes, éducateurs et habitants autour du thème ‘’Insertion et transformation : jeunesse, arts et environnement’’. Organisé par Urban Consulate Senegal, le festival a proposé un programme riche et inclusif mêlant ateliers de formation, fresques murales géantes, causeries thématiques, actions citoyennes, projections éducatives, et un concert de clôture sur la plage de Hann.

Pour Ahmadou Bamba Ndiaye, alias B Free, fondateur de l’initiative et directeur du festival, cette édition marque un tournant. ‘’Ce nouveau format de dix jours a permis de donner plus de temps aux résidences artistiques, aux ateliers et aux formations, ce qui a eu un réel impact sur les participants. Nous avons pu atteindre près de 75 bénéficiaires’’, s’est-il félicité lors d’une rencontre bilan. Parmi les nouveautés, le programme ‘’Slam Beach’’ a particulièrement retenu l’attention. Installé sur la baie de Hann, il a proposé une immersion dans l’histoire et les traditions à travers le concept ‘’Ëttu Buur’’ inspiré des cours royales africaines où un roi, ses linguères et ses griots accueillent les artistes slameurs et conteurs venus déclamer leurs textes.

La séquence s’est achevée par une chorégraphie du théâtre Bolo Thiossane, interprétée par de jeunes danseuses du quartier. Mais pour B Free, la plus grande réussite reste humaine. ‘’À partir de cette édition, ce sont les jeunes de Hann Bel-Air, et non plus uniquement ceux de Montagne 6, qui composent entièrement l’équipe du festival. C’est un véritable signe d’ancrage local et de transmission’’. Fort de ce succès, l’organisation a décidé de répondre à la demande des habitants de voir le festival itinérant, afin qu’il touche d’autres quartiers de Yarakh à l’avenir. Une décision symbolique et stratégique qui conforte la mission du festival : être un outil de transformation sociale dans un milieu périurbain marqué par la précarité et la vulnérabilité des jeunes. ‘’Le thème de cette année est en lien direct avec notre réalité. Il s’agit de proposer des solutions concrètes, des outils adaptés et de mieux équiper la jeunesse pour faire face aux défis de leur environnement’’, a conclu le directeur du festival.