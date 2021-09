Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Diadji Dieng à deux mois d’emprisonnement ferme. Celui-ci après avoir collecté des images obscènes d’Awa Pouye qu’il devait épouser, les a partagées avec ses proches.

Leur projet de mariage n’ayant pas abouti, Diadji Dieng et sa dulcinée Awa Pouye lavent leur linge sale à la barre. Cette dernière poursuit son désormais son ex-amant, pour "collecte illicite de données à caractère personnel et de diffusion d’images appartenant à autrui". Selon la plaignante qui n’a pas comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Diadji lui a emprunté 300 mille francs CFA. Si l’on se fie à ses déclarations tenues à l’enquête, son amant lui a fait croire que cet argent était destiné aux préparatifs de leur mariage.

‘’Au bout de quelque temps, je me suis rendu compte qu’il ne voulait pas m’épouser. C’est ainsi que je lui ai réclamé mon argent et il s’est énervé. C’est la raison pour laquelle il a envoyé des images obscènes où on était ensemble, à mes proches, pour ternir mon image. Quand il nous filmait alors qu’on était dans notre intimité, je ne le savais pas’’, s’est-elle plainte à l’enquête.

Après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, Diadji Dieng a tenu à justifier son acte. Marié et père de huit enfants, il renseigne : ‘’Un jour, alors que j’étais avec elle, j’ai constaté qu’elle a envoyé des images d’elle, toute nue, à deux de ses contacts. Je me suis fâché et dans la foulée, je suis parti. Pour se racheter, elle m’a envoyé ces photos en me disant qu’elle les avait prises pour moi. Mais je ne l’ai pas crue.’’

A l’en croire, c’est par jalousie que son ex petite amie a initié cette procédure contre lui. Il fulmine n’avoir jamais emprunté de l’argent à celle-ci, d’autant plus que c’est lui qui la prend en charge avec sa fille. Sur les vidéos qu’il a transférées aux proches de la partie civile, il plaide coupable et explique : ‘’Je voulais montrer à ses proches qu’elle est une femme de mœurs légères. Par ailleurs, quand je prenais les vidéos, elle ne l’ignorait pas.’’

Le maître des poursuites a requis l’application de la loi. Pour sa part, l’avocat de la défense, Me Baba Diop, estime que son client a compris que sa réaction n’était pas la meilleure, ni la bonne. A cet effet, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour le prévenu.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu ce dernier coupable des chefs qui lui sont reprochés. Il a écopé d’une peine de deux mois d’emprisonnement ferme. Les intérêts de la partie civile Awa Pouye sont réservés.

MAGUETTE NDAO