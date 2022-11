Après l’affaire des armes achetées à 45 milliards, le leader du Pastef a évoqué, hier, un contrat d’armement signé entre l’État du Sénégal et la famille israélienne Perez pour un montant d’à peu près 196 milliards F CFA. Ousmane Sonko a aussi abordé d’autres questions, dont l’arrestation de Pape Alé Niang.

Que de révélations ! Hier, alors que le peuple sénégalais baignait dans l'effroi dû à la blessure de Sadio Mané, Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse, pour faire certaines révélations. Notamment, le contrat signé entre l'État du Sénégal et une famille israélienne répondant au nom de Perez.

Selon M. Sonko, s’appuyant sur des journaux, cette famille a signé un contrat avec l'État à hauteur de 300 millions d'euros, soit à peu près 196 milliards de francs CFA. Toutefois, dit-il, "Macky Sall doit emprunter cet argent à la famille en question qui va garantir la ligne de crédit. Cette somme sera utilisée pour l'achat d'armements pour brimer le peuple sénégalais. Tout ça, parce que l'homme est en train de préparer une troisième candidature. Alors que cet argent, que même nos petits-fils vont continuer à payer, devrait pouvoir servir à d'autres choses, comme l'agriculture, l'élevage, le loyer, la santé, la politique industrielle, l'emploi. Ça va servir à maltraiter les Sénégalais''.

Également, le maire de Ziguinchor renseigne qu’Abdoulaye Daouda Diallo, ancien ministre des Finances et du Budget, a signé une exonération totale pour la famille Perez qui ne paiera pas, en conséquence, de TVA au Sénégal. Et qu’il l'a fait à titre exceptionnel. Le leader de l'opposition sénégalaise de poursuivre que ladite famille Pérez possède une société dénommée AD Immobilier Sénégal. Que c'est avec cette dernière que le président Macky Sall et son régime, à travers l'Agence de gestion du patrimoine bâti, ont signé d'abord un premier contrat pour donner à la famille l'immeuble qui abritait le haut commandement de la gendarmerie. Ensuite, ils y ont ajouté cinq autres immeubles de 4 722 m2 au centre-ville, dit-il.

La valeur du terrain à plus de 7 milliards F CFA

Le maire de Ziguinchor d’ajouter que le terrain cédé est d'une grande valeur marchande. À l'en croire, un mètre carré coûte un peu plus de deux millions de francs CFA. ‘’Si on doit faire le calcul, le terrain appartenant à la société est évalué à 7 milliards 83 millions F CFA. Et elle devra seulement payer un loyer annuel de 5 millions F CFA. Soit un loyer mensuel de 416 000 F. Voilà l'assiette foncière dont elle bénéficie. C'est un scandale !’’, martèle Sonko. Qui souligne que l'article 27 de la convention est assez clair et bénéfique à la société de la famille Pérez. D’autant que cette dernière peut demander la cession définitive, dès qu'elle a fini de construire.

"C'est une relation extrêmement douteuse. Avec ce contrat, il faut savoir que Macky Sall et son régime ont commencé le processus de cession du patrimoine immobilier de l'État. Pour ce faire, ils ont commencé par modifier le décret 2013 qui a créé l'Agence de gestion du patrimoine bâti. Ils l'ont modifié en 2018, pour dire que cette agence a la possibilité de concéder des baux sur 99 ans, alors que la loi a limité cela à 50 ans''.

''Des politiciens tapis dans l'ombre profitent du secret défense, pour se faire des milliards''

Également, le leader du Pastef a évoqué la question de l'armée. ''Nous sommes des civils. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur tout ce qui est opération militaire. L'armée ne doit pas se mêler des affaires politiques. Ce n'est pas que je parle de questions militaires. Je n'en connais rien. Mais sauf qu'il y a des politiciens tapis dans l'ombre qui profitent du secret défense, pour commettre des actes illicites et se faire des milliards. On ne doit pas laisser cela passer''.

Ce faisant, le leader du Pastef a embrayé sur les actions menées par les députés de sa coalition Yewwi Askan Wi, pour faire la lumière sur l'affaire des 45 milliards qui défraie la chronique, depuis un certain temps. "À ma connaissance, dit-il, c'est la première fois qu'il existe un débat sur le passage du ministre des Forces armées à l'Assemblée nationale. Des discussions ont eu lieu autour de la question. Or, auparavant, ce qui se rapportait à l'armée était voté sans débat. Ainsi, nous avons demandé à nos députés d'ouvrir des enquêtes pour plus de clarté sur les 45 milliards mobilisés pour l'armement''.

Pape Alé Niang

S’agissant de l’arrestation du journaliste investigateur Pape Alé Niang, l'opposant politique a déclaré : "Nous exigeons la libération de Pape Alé Niang. Sa place n'est pas en prison. C'est un professionnel qui fait son travail consciencieusement. Il n'est pas un criminel. La vérité est que Macky Sall est dans une logique d'éliminer toutes les voix discordantes.’’

Puis, revenant sur la récente arrestation de sa garde rapprochée, il fait de grosses révélations. ''Cette arrestation n'émane pas du procureur. Mais plutôt de la gendarmerie nationale. En vérité, nous avions déjoué leur plan et la gendarmerie ne pouvait pas le digérer. Elle voulait qu'il y ait affrontement, or, nous avions tout compris et évité cela. Maintenant, pour passer à la provocation, elle décide d'arrêter ma garde rapprochée. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie. Ce sont des pratiques dignes des régimes totalitaires, tortionnaires, dictatoriaux. Il n'y a rien contre ma sécurité''.

Selon Sonko, les hommes de sa garde rapprochée seront libérés mardi prochain.

Ensuite, il a lancé un appel à la mobilisation : "Il ne faut pas céder à la peur. Soyons mobilisés pour faire face à Macky Sall. Il utilise quelques éléments de la police et de la gendarmerie pour intimider les gens. Macky Sall est un dictateur. Les droits et libertés élémentaires sont en danger. Maintenant, nous allons faire face selon des formes d'action qui seront définies dans les heures à venir.’’

Série de plaintes contre Serigne Bassirou Guèye

Avant cela, il a réitéré l’annonce de plaintes contre Serigne Bassirou Guèye. "Une plainte auprès de l'Inspection générale et une autre auprès du premier président de la Cour suprême. C'est pour faute disciplinaire très grave, parce que Serigne Bassirou Guèye a manipulé un PV d'enquête pour essayer d'incriminer un député opposant, en essayant de lui trouver un motif pour l'envoyer en prison. N'eût été le peuple sénégalais en mars 2021, les manipulations de cet homme m'auraient conduit en prison''. "Dans les prochaines heures, ajoute-t-il, il y aura deux autres plaintes qui seront déposées par mes avocats. La sphère des comploteurs doit commencer à trembler. Ils n'ont absolument rien, aucune preuve. Nous déposerons ces plaintes pour que les comploteurs soient châtiés, car il y 14 personnes qui sont mortes''.

Ousmane Sonko déclare détenir toutes les preuves matérielles de ces ''manipulations''.

El hadji Fodé Sarr