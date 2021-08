Arrêté, le week-end dernier, en même temps que 17 candidats à l’émigration clandestine, le convoyeur B. Diaw a été déféré au parquet. Il a avoué les faits retenus contre lui et donné les raisons de son projet.

Le convoyeur B. Diaw a été remis, hier, entre les mains du procureur de Saint-Louis. Il a été arrêté avant qu’il ne mette à exécution son projet de convoyer 17 candidats à l’émigration irrégulière aux îles Canaries. Ils ont été arrêtés, samedi dernier, au quartier Pikine. Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, le pêcheur, né en 1983, a dévoilé ses motivations. A ses dires, l’idée lui est venue à quelques semaines de la célébration de la fête de la Tabaski. Il a décidé d’organiser ce voyage pour deux raisons : se faire le maximum d’argent pour payer ses dettes et aussi de quitter le pays.

C’est ainsi, dit-il, qu’il a commencé à recruter des clients dans la plus grande discrétion. Il s’est rendu à Lompoul, dans la région de Louga, pour rencontrer de vieux amis à qui il a soumis le projet. Quelques-uns d’entre eux ont décidé de s’engager avec lui dans ce voyage. Il a alors demandé au nommé Samba de lui chercher les derniers clients pour remplir la pirogue. Pendant ce temps, lui, de son côté, il a commencé à encaisser les montants versés par les candidats. Il confie qu’il n’a pas fixé de prix. Cela aurait pu faire foirer son projet, renseigne-t-il. Donc, les sommes encaissées étaient variées.

‘’Il a eu 26 candidats qui ont versé la somme totale de 8,375 millions F CFA’’

‘’Beaucoup ont cotisé via Wave. Je les ai regroupés, samedi dernier, pour annuler le voyage, car la pirogue qui devait les convoyer a eu de petits soucis. Malheureusement, on a été surpris par les limiers qui sont venus nous arrêter. Je n’ai pas pipé mot, quand j’ai senti que les carottes étaient cuites pour moi. Je me suis dit que si on m’a arrêté, c’est parce que j’ai été dénoncé par mes proches. Après mûres réflexions, j’ai décidé de dire la vérité aux enquêteurs. Je voulais bel et bien organiser un voyage avec ces candidats. J’avais une dette d’un million à une banque que je peinais à honorer’’, a-t-il lâché face aux hommes du commissaire Mamadou Tendeng, patron de la police de Saint-Louis.

Il a aussi précisé qu’il est le seul et unique organisateur de ce voyage. Qu’il pouvait conduire la pirogue en tant que pêcheur, du Sénégal jusqu’en Espagne.

Au total, il a eu 26 candidats qui ont versé la somme globale de 8,375 millions F CFA. Les 4,6 millions étaient pour l’achat de la pirogue ; les 320 000 F CFA, pour la nourriture des candidats durant le trajet et il a gardé le reste pour lui. Il a ajouté qu’il en était à son premier voyage.

A signaler que les 17 candidats arrêtés ont été libérés, vu qu’ils ne sont pas fautifs devant la loi. Ce qui n’a pas été le cas pour B. Diaw qui a été déféré au parquet pour les faits de trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

CHEIKH THIAM