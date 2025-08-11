Air Sénégal a informé ses passagers du retour à la normale des vols au départ et à destination de Paris depuis le vendredi 8 août, à la suite de perturbations opérationnelles survenues ces derniers jours sur plusieurs destinations (Paris, Bamako, Ouagadougou, Abidjan). La compagnie, selon un communiqué, a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations.

De plus, une reprise progressive des opérations sur la ligne Dakar – Bamako - Dakar est prévue depuis ce samedi 9 août selon le programme des vols ci-dessous : Bamako - Dakar : départ à 16 h 45 – arrivée à Dakar à 18 h 30 (GMT) ; Dakar - Bamako : départ à 19h20 – arrivée à Bamako à 21 h 05 (GMT).Par ailleurs, le retour à la normale sur les lignes Bamako - Ouagadougou et Bamako - Abidjan a été annoncé pour hier dimanche 10 août.

‘’Air Sénégal tient à présenter ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments et les remercie pour leur compréhension et leur fidélité. Les passagers sont invités à contacter le service client au +221 301 15 15 15 ou sur Messenger (flyairsenegal) pour toute information complémentaire’’, conclut la source.