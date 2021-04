Dans le même communiqué, il est indiqué qu’Alioune Tine a pris ses fonctions d’expert indépendant sur la situation des Droits de l’homme au Mali, le 1er mai 2018. Son mandat d'expert indépendant a été renouvelé par le Conseil des Droits de l'homme le 24 mars dernier. Il court pour un an. Monsieur Tine devra ‘’aider le gouvernement du Mali dans ses actions de promotion et de protection des Droits de l'homme et dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans les résolutions du Conseil.

Monsieur Tine a été membre fondateur et président de la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l'homme (Raddho) et coordinateur du Forum des ONG africaines, lors de la Conférence mondiale contre le racisme en 2000. Entre 2014 et 2018, M. Tine a été le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a publié de nombreux articles et études sur la littérature et les Droits de l'homme’’.