Amadou Ba à Matam

Amadou Ba, chef de file de la coalition Jàmm ak Njarin, était hier à Matam. Pendant plusieurs heures, il a sillonné les zones de la boucle du Dande Mayo, depuis la route nationale en direction de Casse-Casse et à Thilogne. Devant une foule acquise à sa cause, il a déclaré : ‘’Votre longue attente (de 15 h à 2 h) démontre l’affection et l’estime que vous me vouez. Elle traduit aussi la confiance que vous placez en notre coalition. Vous m’avez accompagné et soutenu en mars pour que je préside aux destinées des Sénégalais. Le Tout-Puissant en a décidé autrement. On lui en rend grâce. En tant que croyants, nous acceptons la volonté divine, car il ne décide que ce qu’il y a de mieux pour nous et pour notre peuple’’.

Ensuite, l’ancien Premier ministre a dit constater que les sept mois à la tête de l’Exécutif du duo Diomaye-Sonko sont assimilables à sept longues années de ‘’galère’’ et de ‘’peines’’ pour le peuple. C’est pourquoi il souhaite apporter sa contribution et celle de sa coalition afin d’abréger la souffrance des populations. Pour ce faire, il a appelé à voter dimanche prochain massivement en faveur de Jàmm ak Njarin.

‘’Ainsi, des solutions pourront être apportées au chômage chronique des jeunes, aux difficultés auxquelles les femmes font face et à la cherté du coût de la vie. Nous avons l’expertise et l’expérience requises pour y parvenir. Nous avions commencé la mise en œuvre d’une telle politique, mais le changement de régime a stoppé le processus. Voilà ce dont notre pays a besoin. Il n’a point besoin d’un programme pour 2050. Le programme qui s’adapte le mieux au Sénégal est celui d’hommes et de femmes expérimentés, travailleurs, rigoureux et vertueux. Un programme Joni Joni. Car tout est urgence et rien ne peut attendre’’, a lancé M. Ba.