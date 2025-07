À Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal

Excellence Monsieur Le Président,

Nous, soussignés, journalistes, organisations de presse nationales et internationales, acteurs et organisations de la société civile, chercheurs universitaires et organisations agissant pour la paix en Casamance, vous écrivons cette lettre pour solliciter la libération du journaliste René Capain Bassène, détenu depuis plus de sept ans.

René Capain Bassène a été arrêté à son domicile de Ziguinchor en janvier 2018 et inculpé de complicité dans le meurtre de 14 bûcherons dans l'affaire « Boffa Bayotte ». Le 2 mai 2025, la Cour suprême du Sénégal a rejeté le dernier appel de Bassène contre sa condamnation à perpétuité pour un crime qu'il n'aurait pas pu commettre, selon des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête publiée par le Comité pour la protection des journalistes en janvier 2025.

Cette enquête a révélé de nombreuses incohérences dans les informations présentées contre Bassène et ses 25 coaccusés, qui ont tous été libérés. Les juges ont également refusé d'accéder à la demande de Bassène et de ses avocats de faire appel à un expert pour évaluer les courriels présumés incitant aux meurtres. Le destinataire présumé de ces courriels, Ousmane Tamba, a déclaré qu'il ne les avait jamais reçus et qu'il « n’était impliqué ni de près ni de loin » dans cette affaire. Par ailleurs, plusieurs personnes proches des autorités de l'époque ont également confirmé au CPJ que Bassène les avait alertées pour aider à prévenir une éventuelle tragédie en raison des tensions croissantes liées à la forêt

Le 3 mai 2025, Bassène a été transféré de Ziguinchor au pavillon spécial pour les détenus de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar pour des soins médicaux. Le 4 juin, il a été opéré du tympan droit, perforé à la suite de son interrogatoire abusif par des gendarmes en 2018. Il a également été battu, privé de sommeil, forcé de dormir nu et menotté dans des toilettes pendant plusieurs jours en garde à vue.

Auteur de trois ouvrages sur le conflit entre le MFDC et l'État du Sénégal, Bassène a consacré toute sa carrière à documenter et analyser la crise sécuritaire qui sévit dans le sud du pays depuis 1982. Il terminait son quatrième livre sur le sujet au moment de son arrestation.

Bassène a cherché à soutenir les efforts de paix à travers son travail journalistique, ses activités additionnelles de soutien à la médiation et son travail à l'Agence Nationale pour la Relance des Activités Économiques et Sociales en Casamance (ANRAC).

Monsieur le Président, nous vous demandons de mettre fin à la détention prolongée du journaliste René Capain Bassène, de lui permettre de reprendre son travail et de rejoindre son épouse et ses quatre enfants.

Cordialement

15 juillet 2025

Journalistes :

Acteurs, organisations de la société civile, et structures agissant pour la paix en Casamance

Chercheurs universitaires, acteurs académiques, écrivains :

