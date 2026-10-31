Appel patriotique et républicain à l’expertise et à la contribution de la diaspora sénégalaise 

La diaspora sénégalaise a principalement été considérée à travers ses transferts financiers. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre Mouhamadou Al Amine Lo a mentionné que les transferts d’argent des Sénégalais de l’Extérieur est estimé à 2 642 milliards de FCFA en 2025. Notre ambition doit être de passer d’une contribution individuelle pour couvrir des dépenses courantes avec nos transferts financiers à une force collective organisée, car notre diaspora représente beaucoup plus que cela. Elle est composée de femmes et d’hommes qui travaillent, étudient, entreprennent, innovent et développent des compétences dans divers secteurs de la finance, de l’administration, de la santé, de l’éducation, de l’ingénierie, de l’informatique, du droit, de l’entrepreneuriat, de la recherche, des nouvelles technologies, pour ne citer que cela.

Par conséquent, la diaspora est une réserve considérable d’expertises, de réseaux et d’expériences pour le Sénégal. C’est pourquoi nous devons changer notre manière de contribuer à la vie publique. Ne soyons pas seulement des commentateurs, mais des acteurs d’un meilleur avenir pour le Sénégal. Cet attachement à notre pays ne doit pas rester une émotion. Il doit devenir une force d’action et de production de résultats concrets comme nous en a interpellé le premier ministre en nous engageant, en proposant des solutions et en participant à leurs réalisations.

La transformation du pays nécessite donc la mobilisation de toutes ses forces vives, y compris celles établies à l’étranger. Une diaspora organisée peut mettre son expertise au service de projets structurants, créer des passerelles économiques, accompagner l’entrepreneuriat, favoriser le transfert de compétences et ouvrir de nouveaux réseaux au Sénégal.

C’est dans cette perspective que l’engagement au sein de KIIRAAY Canada prend tout son sens.

Rejoindre une dynamique collective ne signifie pas simplement adhérer à une organisation. C’est accepter de réfléchir ensemble, de proposer, de mobiliser et de contribuer. C’est également participer à faire entendre la voix de la diaspora et à renforcer sa capacité à contribuer au développement du Sénégal.

Pour nous, l’engagement politique doit être avant tout une forme de service.

Servir son pays ne signifie pas nécessairement occuper une fonction. Cela peut commencer par donner son temps, accompagner un jeune, défendre une idée ou construire un projet.

Le Sénégal 2050 ne se construira pas uniquement depuis Dakar. Il se construira aussi depuis Montréal, New York, Paris, Istanbul et partout où vivent des Sénégalais déterminés à contribuer à l’avenir de leur pays. Nous avons donc un choix à faire : rester spectateurs ou devenir acteurs. KIIRAAY Canada s’engage à devenir acteur.

À toute la diaspora sénégalaise, mettons notre expertise au service de notre pays. Organisons-nous pour accompagner les ambitions nationales et donner davantage de perspectives à notre jeunesse.

Le Gouvernement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut et doit produire les résultats. Et la diaspora doit prendre toute sa part dans cette transformation.

C’est une responsabilité que nous devons porter partout où nous vivons.

Depuis le Canada, engageons-nous. Depuis le Canada, contribuons.

Depuis le Canada, construisons le Sénégal de demain pour changer de cap.

KIIRAAY Canada : s’engager aujourd’hui pour construire demain.

Pape Amar

Président Comité d'Initiative et de Gestion (CIG) Kiiraay Canada