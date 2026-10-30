‎À l’occasion de la commémoration de la bataille de Dékheulé, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a rendu un vibrant hommage à Lat-Dior Ngoné Latyr Diop et à ses compagnons tombés au combat le 27 octobre 1886. Plaidant pour la préservation de la mémoire des héros nationaux, l’édile a présenté le sacrifice de l’ancien damel du Cayor comme un puissant symbole de dignité, de courage et d’attachement à la souveraineté nationale.

‎‎

La mémoire des héros nationaux demeure un pilier essentiel de la construction de la conscience citoyenne et du renforcement du sentiment patriotique. C’est le message porté par le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, lors de la cérémonie commémorative consacrée à la bataille de Dékheulé, haut lieu de mémoire de la résistance à la conquête coloniale.

‎Devant les autorités administratives et les élèves présents à cette cérémonie, l’édile a insisté sur la nécessité de préserver et de transmettre aux jeunes générations l’héritage historique de Lat-Dior Ngoné Latyr Diop, figure emblématique de la résistance du Cayor et symbole de la défense de la dignité nationale.

‎« Le souvenir est un ciment qui permet de souder les relations au sein d’une communauté de mémoire. Il est le garant, à travers les générations, de notre commun vouloir de vivre ensemble », a-t-il déclaré, soulignant que la transmission des événements fondateurs de l’histoire nationale contribue à consolider la cohésion sociale et à nourrir la ferveur patriotique.‎

Le devoir de mémoire, un impératif national

‎Pour Dr Babacar Diop, la mémoire collective ne saurait être réduite à une simple évocation du passé. Elle constitue un fondement moral et civique indispensable à l’existence d’une nation. « Nous sommes tous des êtres de récit. Nous venons tous de quelque part », a-t-il rappelé, mettant en avant l’importance de l’histoire, de l’identité, de la culture et des valeurs dans la construction de la conscience nationale.

‎Dans cette perspective, il a plaidé pour l’entretien d’un mémorial public national capable de perpétuer le souvenir des grandes figures historiques et de maintenir vivante la flamme patriotique. La tradition, a-t-il expliqué, demeure un espace privilégié de transmission de cet héritage, notamment au sein des familles et des établissements scolaires.

‎Le maire de Thiès a également insisté sur la portée symbolique des noms qui marquent l’histoire des peuples. Selon lui, la disparition du souvenir des héros reviendrait à porter atteinte à la fois à leur existence historique et à l’héritage qu’ils ont légué à la nation.

‎« Ces noms ne doivent et ne peuvent jamais disparaître du tableau de l’histoire. Leur effacement coïnciderait avec un double meurtre : la mort du corps et la mort du nom », a-t-il affirmé, appelant à faire des grandes figures nationales des références pour les générations présentes et futures.

Lat-Dior, l’incarnation du sacrifice patriotique

‎Au cœur de cette commémoration, Lat-Dior Ngoné Latyr Diop occupe une place centrale dans le récit de la résistance du Cayor. Pour Dr Babacar Diop, l’ancien damel demeure l’incarnation de la bravoure, de la générosité et du courage, lui qui a préféré la défense de sa patrie à la préservation de sa propre vie. « Lat-Dior Ngoné Latyr Diop a préféré la patrie à sa propre vie », a-t-il souligné, présentant le sacrifice du fils de Linguère Ngoné Latyr Fall comme l’expression d’un attachement profond à la dignité et à l’indépendance de son pays.

‎L’édile a toutefois tenu à préciser que l’hommage rendu aux héros historiques ne devait pas conduire à une idéalisation aveugle de leur parcours. Reconnaître leur grandeur, a-t-il expliqué, n’exige pas de les considérer comme des hommes exempts de toute erreur.

‎‎« Les héros ne sont pas des saints », a-t-il rappelé, estimant que leur valeur réside dans leur volonté d’affronter les défis de leur époque et dans leur engagement au service d’une cause qu’ils jugent juste. Pour lui, la sincérité de l’engagement constitue l’une des conditions fondamentales de la grandeur humaine.

‎‎Cette lecture de l’histoire, qui associe reconnaissance du sacrifice et lucidité sur les trajectoires individuelles, vise à faire de Lat-Dior une référence civique et patriotique plutôt qu’une simple figure figée dans le passé.‎

Dékheulé, un héritage à transmettre à la jeunesse

‎Revenant sur les circonstances de la bataille, le maire de Thiès a rappelé que la cérémonie constituait un acte de réappropriation de la mémoire des combattants tombés à Dékheulé le 27 octobre 1886.

‎Il a évoqué le sacrifice de Lat-Dior et de ses guerriers, présentés comme des hommes qui n’ont jamais renoncé à défendre leur honneur et leur liberté. Dans son allocution, le souvenir de cette journée historique devient ainsi un levier de mobilisation morale pour la jeunesse sénégalaise.

‎« Dans la solitude de cette matinée du 27 octobre 1886, ils ont préféré la mort à la honte », a-t-il déclaré, invitant les élèves présents à s’inspirer de ces figures historiques pour contribuer à la préservation de la souveraineté et de l’indépendance du Sénégal.

‎Pour Dr Babacar Diop, une nation ne peut durablement se construire sans repères, sans récits fondateurs et sans symboles fédérateurs. Les hymnes, les drapeaux, les monuments et les cérémonies commémoratives participent, selon lui, à l’entretien de cette mémoire commune qui nourrit le sentiment d’appartenance nationale.

Bassirou Diop plaide pour une valorisation territoriale et économique de l’héritage de Lat-Dior

‎Au-delà de la dimension mémorielle, la commémoration a également été présentée comme une occasion de promouvoir le développement territorial et la valorisation de l’héritage historique de Lat-Dior.

‎Bassirou Diop, petit-fils de Lat-Dior et initiateur de « Dékheulé, notre fierté », a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les collectivités territoriales de Thiès et de Tivaouane, en particulier autour du patrimoine historique du Cayor profond.

‎Pour lui, cette journée revêt une importance particulière pour la famille de Lat-Dior, qui voit dans cet hommage une reconnaissance du sacrifice consenti par le héros au service de son pays jusqu'à sa mort en 1886.

‎Bassirou Diop a également établi un lien entre la mémoire du damel et les enjeux contemporains de développement économique. Il estime que la mobilisation autour de l’économie rejoint la vision attribuée à Lat-Dior, qui défendait l’autonomie du Cayor et du Sénégal face aux ambitions étrangères.

‎Cette orientation ouvre ainsi la voie à une approche qui associe préservation du patrimoine, coopération entre collectivités territoriales et promotion du développement local.

‎Ndeye Diallo (Thiès).