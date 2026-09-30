Le Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire et académique 2026-2027 s’est tenu le 25 septembre 2026. A l’issue de cette rencontre, la Cosydep a produit une note de contribution saluer d’abord l’initiative avant de rappeler les points de tension et l’urgence à agir de manière efficace.

le Conseil interministériel de cette année (2026-2027), tenu le 25 septembre 2026, a relevé que sur les trente-deux (32) directives prises l’année dernière, 14 ont été entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 43,75% et 18 directives sont en cours de réalisation, soit 55,25%.

Ces données interrogent l’efficacité du dispositif et invitent à repenser le format, sachant que le 03 octobre 2025, le même exercice faisant état de 25 directives sur 30 entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 83,34%.

La COSYDEP demande que chaque Conseil interministériel de rentrée s'ouvre par une reddition de comptes chiffrée sur les directives précédentes, assortie d'un chronogramme précis sur les mesures non exécutées. Un tel exercice, outillé par un tableau de bord de suivi, transformerait le Conseil interministériel en véritable instrument de pilotage plutôt qu'en simple rituel protocolaire.

A propos de la stabilité

L'année 2025-2026 a connu près de 150 heures de grève, dont l'impact sur les résultats, dans un sens ou dans l'autre, reste à documenter. La COSYDEP rappelle que la stabilité du calendrier scolaire est une condition sine qua non de la qualité des apprentissages.

Par ailleurs, l'École sénégalaise ne peut consolider ses acquis que si elle est protégée des turbulences et tensions sociopolitiques extérieures. La COSYDEP insiste dès lors sur l'impératif de préserver l'espace scolaire de toute perturbation exogène afin de garantir la continuité des enseignements-apprentissages et le bien-être psychologique des apprenants.

La Cosydep encourage à rendre pleinement fonctionnel, tout au long de l'année scolaire, le dispositif de dialogue social, en traitant en amont les questions récurrentes, en veillant au respect des accords signés et en adoptant un plan pertinent de mitigation des risques.

Recrutement spécial

La COSYDEP prend acte du recrutement spécial complémentaire de 2 527 enseignants autorisé par le Gouvernement pour les cycles préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire général en vue de la rentrée 20262027. Toutefois, elle considère qu’il faut privilégier le recrutement sur concours afin de rester conforme aux principes de transparence et d’objectivité. Le recrutement d’enseignants doit s’inscrire dans les standards en vigueur : transparence et équité, organisation de concours, respect strict d’au moins 9 mois de formation, cohérence entre le processus de formation et le calendrier scolaire en vue de disposer des nouveaux enseignants dès la rentrée.

Ainsi, la Cosydep recommande de publier, avant l'ouverture des classes, la répartition détaillée des nouvelles recrues par académie, par discipline et par niveau, et associer les partenaires sociaux et les collectivités territoriales au suivi de l'effectivité du déploiement dans les zones rurales et périphériques.

Sur la refondation du système éducatif

La COSYDEP renouvelle ses attentes autour de l’urgence d’améliorer le cadre normatif de l’éducation à travers une loi sur l’obligation scolaire à rendre effective pour tous ; une Loi d’orientation de l’éducation à mettre à jour et un Code de l’enfant à adopter.

Elle recommande une accélération du processus de refondation avec un dispositif citoyen pertinent et un portage social effectif :

La Cosydep rappelle l’importance d’adosser la refondation curriculaire à un chronogramme législatif clair pour la révision de la loi n° 91-22, avec un calendrier de consultation des acteurs (enseignants, parents, collectivités, secteur privé de l'éducation) à rendre public.

Mobilisation autour de l’école

La COSYDEP réitère son appel pour une mobilisation intense des acteurs et partenaires afin de dédier la dernière quinzaine d’avant rentrée scolaire à nos chers enfants. Elle encourage les leaders politiques, religieux et communautaires, les célébrités et porteurs de voix, les entreprises et fondations à soutenir les campagnes « Setal Sama Ekol », « Sama Ekol, Sama Yitte », « Deloo Njukel Sama Ekol », « Ubbi Tey Jàng Tey » pour créer une forte mobilisation et une solidarité effective autour de l’école, au profit des enfants.

Septembre 2026