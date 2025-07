L’Ambassadrice Laure Huberty nous informe par ailleurs que son pays est en train de finaliser la construction du Centre de Références pour les Métiers du Numérique à Diamniadio (future plate-forme et lieu d’échanges et d’incubateur pour les métiers digitaux via un partenariat public-privé).

D’un autre côté, Luxair effectue un vol direct deux fois par semaine durant la saison touristique et « ce vol très populaire est la preuve de l’intérêt toujours croissant entre les populations sénégalaise et luxembourgeoise et d’un partenariat qui se veut humain et gagnant-gagnant », selon l’Ambassadrice rencontrée à sa résidence, à l’occasion de l’exposition des œuvres d’art des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs de Thiès qui ont lieu du 21 au 23 juin.

Le Grand-Duché de Luxembourg, qui dépense plus de 1% de son PIB pour l’aide au développement, est très actif dans trois domaines souverains surtout : eau et assainissement, santé et formation professionnelle (où le Luxembourg est le chef de file des bailleurs). Le Luxembourg a construit le lycée professionnel de Thiès, établi un centre de régulation des appels d’urgence médicale (SAMU) dans la région de Kaolack, Kaffrine et Fatick (1515).

Le grand-duc héritier était en visite et mission économique au Sénégal en 2023. Les relations entre le Luxembourg et le Sénégal sont exemplaires et se traduisent en actes concrets. Les deux pays sont partenaires depuis bientôt quarante (40) ans.

El Hadji Gorgui Wade Ndoye

( Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com )