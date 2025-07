Face aux attaques injustes et irrespectueuses dont M. Ousmane Sonko est victime, il est clair que son engagement pour la démocratie et la souveraineté du Sénégal dérange certains. Son leadership et sa vision ont permis au pays de retrouver sa fierté et son identité de grande Nation de paix et de démocratie.

Je suis par ailleurs convaincu que les acteurs politiques doivent donner l'exemple en matière de respect et de civilité, notamment en présence des enfants qui les suivent, qui les écoutent et qui sont nos futurs leaders. Les propos irrespectueux haineux et les discours de division ne peuvent pas être tolérés dans notre espace public.

Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous devons apprendre à les exprimer de manière respectueuse et constructive, sans jamais perdre de vue que notre objectif commun est de trouver la vérité et de faire progresser la société.

Le gouvernement a besoin de sérénité pour travailler efficacement au progrès du pays. Malheureusement, certains semblent préférer la polémique et les querelles pour brouiller les pistes et empêcher notre pays d'avancer. Mais le peuple sénégalais a choisi son chemin, et le "JUB JUBBAL JUBBANTI" est en marche. Les attaques contre le Premier Ministre M. Sonko ne sont que le reflet de la frustration de ceux qui refusent de reconnaître la volonté du peuple sénégalais de vivre dans une société juste et démocratique. Le verdict de Mars 2024 doit être accepté et dépassé.

De toute manière le peuple ne se laissera pas détourner de son objectif de construire un Sénégal prospère et paisible.

Moustapha M. Guirassy

*le titre est de la rédaction