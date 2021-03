Suite aux troubles survenus ces derniers jours, l’Alliance pour la République (APR) rappelle ‘’aux casseurs’’ qu’il y a des voies beaucoup plus indiquées pour manifester leur colère et que la préservation des édifices publics est du ressort de chaque citoyenne et citoyen.

Quid du volet juridique ? Les membres de la section dakaroise du parti invite les Sénégalais ‘’à ne pas vouer aux gémonies la magistrature qui regorge en son sein de femmes et d’hommes dont la compétence et la rigueur ne sont plus à démontrer’’. La formation politique reste convaincue que le droit sera dit.

‘’L’APR de Dakar se félicite de la décision de prise en charge des blessés, estimant que la nation a le devoir d’assister ses fils impactés par des événements du genre. Également, l’APR de Dakar se solidarise avec le chef de l’Etat et porte les forts idéaux véhiculés par Son Excellence, le Président Macky Sall, pour le retour de la paix dans le pays.

De même, la cellule dakaroise du parti présidentiel fait sienne les prescriptions du chef de l’Etat, en appelant à la retenue et au sens de la responsabilité’’, lit-on dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. Le parti s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.