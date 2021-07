Armée nationale  

La cérémonie de remise de diplômes à la 3e promotion d'élèves sous-officiers paramédicaux de I‘Ecole d'application du service de santé des armées (EASSA) a eu lieu hier. Composée de 24 élèves dont 19 infirmiers et 5 sages-femmes, cette promotion sortante a bénéficié de la formation initiale du combattant et réussit l’examen pour l’obtention du Certificat d’aptitude technique n°1 option infanterie.

Ils sont tous déjà diplômés d'Etat avant leur admission à l'EASSA, sur concours direct et ils ont acquis, en deux ans, la formation médico-militaire et les rudiments de base pour une carrière militaire réussie. Selon le chef d'Etat-major de l'armée de l'air qui présidait la cérémonie, cette commémoration célébrant ces sous-officiers constitue une occasion pour le Cemga, de montrer l’importance qu'il accorde à la formation en général et à la formation initiale en particulier.

Créée en 2006 par décret du président de la République, l’EASSA, d’après le général de brigade aérienne Pape Souleymane Sarr, traduit la volonté des autorités de doter le service de santé des armées d'un outil de formation adapté à notre contexte sénégalais, à savoir une école pour la formation initiale des sous-officiers paramédicaux, mais également pour le stage d'application des officiers du Service de santé des armées. En effet, poursuit-il, la montée en puissance des armées sénégalaises s'accompagne d'une augmentation des besoins en médecins et en personnels paramédicaux qualifiés et bien formés au soutien.