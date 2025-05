Face à la multiplication des effondrements de bâtiments, le président de la République a engagé, hier en Conseil des ministres, son gouvernement à prendre des mesures pour prévenir ces drames.

En Conseil des ministres hier, le président de la République est largement revenu sur les bâtiments en ruines qui pullulent un peu partout dans le pays. Il a, dans ce cadre, donné des instructions fermes à son gouvernement pour la mise en œuvre d'une batterie de mesures.

Constatant une multiplication des effondrements de bâtiments, notamment en période d’hivernage, le chef de l'État a estimé que “la qualité, la durabilité et la sécurité des constructions doivent rester des priorités dans la mise en œuvre de la politique en matière de construction et d’habitat”. Pour y parvenir, le président Faye a invité le gouvernement “à accentuer le contrôle des constructions, afin d’établir une cartographie nationale de la situation, intégrant des mesures spécifiques à appliquer à chaque cas identifié, allant des correctifs à apporter pour le respect des plans initialement autorisés à la démolition des bâtiments en ruines ou menacés d’effondrement”.

Dans le même sillage, le chef de l'État a interpellé le ministre chargé de l’Urbanisme et de la Construction et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Il leur demande “de veiller, en relation avec les maires et les services de la protection civile, au déploiement d’une campagne nationale de sensibilisation des populations sur les règles d’urbanisme et les dispositions du Code de la construction dont l’application intégrale ne doit souffrir d’aucune entrave”.

Le président a, en outre, “souligné l’impératif d’une homologation des matériaux de construction en commercialisation, mais également d’un contrôle rigoureux des travaux de construction avec des inspections régulières des services compétents de l’État et l’établissement des attestations de conformité selon des permis de construire dûment validés après avis systématique des responsables techniques et administratifs impliqués”.

Pour une bonne mise en œuvre des directives et de la réglementation, le chef de l'État a insisté sur “l’urgence d’accentuer la montée en puissance des activités du Laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics (LNR - BTP) créé par la loi n° 2023- 12 du 21 juin 2023”.

Selon lui, “le décret d’application n°2023-1780 du 29 août 2023 précise notamment les missions de cette entité particulière en matière d’agrément des laboratoires d’études et d’essais, d’homologation des matériaux et produits utilisés dans les bâtiments et travaux publics, de contrôle des études géotechniques ainsi que de prévention des risques naturels et environnementaux”. Le chef de l'État a également signalé “l’urgence, pour chaque ministère, de faire le point sur l’état et la sécurité civile des bâtiments abritant les services administratifs conformément à ses directives en Conseil des ministres du 9 avril 2025. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de déployer, en rapport avec l’ordre des architectes, une stratégie préventive d’harmonisation et de contrôle des constructions et de l’architecture des différentes villes et communes du Sénégal”, informe le communiqué du Conseil des ministres.

Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur la situation des entreprises en difficulté et des dispositions prises par le gouvernement pour les restructurer. “Après avoir souligné le rôle central des entreprises du secteur parapublic dans le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et de la création d’emplois”, le Premier ministre a rappelé les causes de ces difficultés, à savoir la mauvaise gouvernance et les choix stratégiques hasardeux. Rappelant l’adoption d’un plan d’action destiné à assurer la sauvegarde et la relance des deux principaux opérateurs publics des transports aériens que sont AIBD SA et Air Sénégal SA, “le Premier ministre a instruit les départements ministériels concernés de s’assurer d’un suivi régulier desdites décisions en vue d’une gestion rigoureuse et performante du processus de relance de ces entités”, informe le communiqué.