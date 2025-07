Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités, le Congad a organisé en 2025 des ateliers de formation des ONG/OCB à la mise en application du nouveau système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) au profit de 137 participants issus du personnel des ONG/OCB directement impliqué dans la tenue de la comptabilité, l’élaboration et la validation des états financiers.

Le Congad, avec l’appui de l’Agence Basque de Coopération et de Solidarité (ABCS), tient des sessions de consolidation durant l’année 2025 en vue de renforcer les acquis de cette formation. L’objectif visé est de consolider la formation sur les techniques pour la mise en application du nouveau référentiel qui avait permis de fournir aux participants les bases conceptuelles et techniques pour la mise en application du nouveau dispositif, de les sensibiliser sur les contraintes organisationnelles induites par le nouveau système comptable et les capaciter dans la lecture des états financiers.

Il s’agit aussi d’initier les participants à l’utilisation d’une application informatique pour le basculement définitif dans le système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) et les capaciter dans l’établissement des états financiers avec la mise à disposition d’une application informatique et d’un registre des donateurs à chaque ONG/OCB représentée par la personne ayant en charge la comptabilité de l’organisation.

« Nous sommes restés sur la même thématique que l’année dernière. En fait, l’année dernière, avec le nouveau référentiel mis en place par l’Ohada, nous avons destiné aux entités à but non lucratif (Ebln) une formation pour les acteurs, en les capacitant dans un premier temps sur les aspects techniques et juridiques du nouveau référentiel. Donc, on a eu à jeter les bases conceptuelles et aussi les contraintes créées par le nouveau référentiel. Cette année, on a pensé consolider la formation faite l’année dernière, en renforçant les acteurs sur les aspects pratiques, les accompagner pour la génération des états financiers et surtout la mise en place d’un outil informatique (une application) pour basculer dans le nouveau système », explique Ibrahima Kâne, le Directeur Exécutif du Congad (Conseil des ONG d’appui au développement).

En effet, il souligne Saliou Sarr, expert-comptable, animateur de la présente session de formation, « certains acteurs ne savaient même pas ce qu’était un état financier ; ils ne faisaient que des rapports. Mais, maintenant avec l’avènement de cet acte uniforme, ils ont l’obligation de tenir une comptabilité et de sortir des états financiers selon un format qui est édicté par l’Ohada. L’objet de cette formation, c’est la sensibilisation et les travaux pratiques pour leur permettre de s’adapter à ce nouveau référentiel et de procéder à son application au niveau des structures qu’ils représentent ».

Pour l’expert-comptable, ce nouveau référentiel de l’Ohada recèle beaucoup d’avantages, notamment au niveau de la comptabilité nationale où chacun y allait auparavant de son côté avec des activités qui n’étaient pas toujours retracées. Des aspects qui maintenant peuvent être intégrés dans la comptabilité nationale.

Cette formation concerne uniquement les participants ayant suivi les premières sessions sur le nouveau système comptable des entités à but non lucratif (EBNL) de l’OHADA, tenues en 2024. Après celle de Saly, d’autres sessions seront tenues à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Kolda, entre juillet et novembre 2025.

Pape Mbar Faye