Dans le Fouladou, les autorités éducatives ont décrété une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la triche sur les épreuves du BFEM. Les candidats sont avertis. Tout candidat pris en possession d’un appareil connecté sera sanctionné. L’application stricte de ces dispositions est de mise dans tous les centres d’examens.

Les candidats du BFEM entament ce mercredi les épreuves écrites. Mais une chose est claire. Les autorités éducatives de Kolda seront fermes sur les règles strictes qui encadrent le déroulement de cet examen. Les objets connectés et documents sont interdits dans les centres d’examen et la tolérance sera de zéro face à la fraude et à la triche sur les épreuves.

L’inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda, Birane Tine, met en garde les candidats. « Il est formellement interdit pour un candidat d’amener avec lui dans les centres d’examens, tout objet connecté et document, notamment manuscrit, téléphone portable, ordinateur entre autres, même éteint ou rangé dans un sac. Nous ne badinons pas avec ces mesures dans tous les centres. Nous avons pris des mesures pour qu’il n’y ait pas de tricherie et de fraude sur les épreuves du Bfem. Il faut que les candidats montrent ce qu’ils ont appris durant toute l’année scolaire. L’examen c’est du sérieux », martèle l’inspecteur Birane Tine.

3 810 candidats sont répartis dans les 39 centres d’examens du département de Kolda ,précise l’inspecteur. « Toutes les dispositions sont prises par rapport à la préparation de cet examen. La mise à la disposition des épreuves dans les centres d’examen est effective ; les présidents des jurys et les correcteurs sont déjà sur place ainsi que les chefs de centres. A cela s’ajoute les forces de sécurité », indique-t-il.

NFALY MANSALY