La région de Kolda mène une guerre contre le paludisme. Sur 218 mille 622 enfants âgés de 3 mois à 10 ans ciblés pour la campagne de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier, plus de 190 mille ont été vaccinés.

Pour protéger les enfants contre le paludisme durant l’hivernage, une campagne de chimio-prévention a été menée dans la région de Kolda. Elle consiste à administrer des doses thérapeutiques d’un médicament anti-paludisme aux enfants âgés de 3 mois à 10 ans.

Le district sanitaire de Kolda a fait le bilan de la 2e phase de cette campagne. ‘’Nous avions une cible de 218 mille 622 enfants pour toute la région de Kolda. Et, spécifiquement pour le département de Kolda, nous avions une cible de 81 mille 181 enfants. Pour ce qui est de la région, c’est 190 mille 348 enfants qui ont bénéficié de cette stratégie. Au niveau du département de Kolda, c’est un total de 76 mille 940 enfants’’, a expliqué le médecin-chef du district sanitaire de Kolda.

Le docteur Souleymane Sagna a ajouté que ‘’si on fait le pourcentage pour la région, c’est autour de 87 % et pour le district sanitaire de Kolda, on est à 94 %. Ces résultats ont été obtenus grâce à l’engagement et à la détermination de la population, mais également des prestataires. Nous avons pu atteindre les objectifs qui ont été assignés’’.

Pour ce 2e passage de la campagne chimio-prévention contre le paludisme, les relais communautaires ont recensé moins de cas de refus dans les maisons, contrairement au premier passage. Le Dr Sagna rappelle que la région de Kolda se situe toujours dans la zone rouge, en matière de paludisme. ‘’Il y a des efforts importants qui sont faits, mais les cas sont là, malgré les stratégies. Nous allons renforcer la communication pour essayer de préparer le prochain passage qui démarre à partir du 1er octobre prochain’’.

Pour réduire de manière drastique les cas de paludisme dans la région, le médecin-chef du district sanitaire de Kolda invite les populations à dormir sous une moustiquaire imprégnée. Il recommande aussi le respect des consultations prénatales et l’assainissement de leur cadre de vie.

