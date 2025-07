Trafic de faux médicaments

Dans le cadre de la surveillance des contenus illicites en ligne, la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) a procédé à l’arrestation de deux individus de nationalité étrangère impliqués dans un trafic illicite de produits médicaux, l’exercice illégal de la pharmacie et la mise en danger de la santé d’autrui. L’affaire a éclaté suite à la promotion répétée d’un produit suspect nommé "EnnecoPro" sur les réseaux sociaux.

Proposé via des canaux de messagerie instantanée, ce produit était souvent associé à des contenus pour adultes. Un numéro de contact permettait aux clients de passer commande et d’organiser des livraisons en toute illégalité. Alertées par ces agissements, les autorités ont ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la DSC. Les investigations ont mené les enquêteurs à Ouakam, où les deux suspects ont été interpellés puis conduits au siège de la division. Lors de leurs auditions, les mis en cause ont reconnu les faits.

L’un d’eux a avoué vendre des produits pharmaceutiques et compléments alimentaires, désignant son complice comme sa principale fournisseuse. Les analyses effectuées par l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) ont révélé que les produits saisis ne disposent d’aucune autorisation de mise sur le marché et présentent des risques graves pour la santé publique.

Une perquisition aux domiciles et lieux de travail des suspects a permis de découvrir un important stock de produits médicaux non autorisés ainsi que du matériel informatique et logistique. Il s’agit de 10 ordinateurs, de 10 téléphones portables, d’un dispositif de vidéosurveillance, d’un appareil Sim Box, de 10 chaises et de 15,5 millions F CFA que l’un des suspects aurait tenté d’utiliser pour corrompre les agents.