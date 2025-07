Cames - université de Ziguinchor

L’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a obtenu 90 % de taux réussite au concours d’agrégation, lors de la 47e session des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), qui s’est tenue du 7 au 16 juillet à Ndjamena, au Tchad, a-t-on appris de source officielle. ”Au total, nous avons obtenu 18 inscrits sur 20 candidats, soit un taux de réussite de 90 %”, indique notamment un communiqué de la cellule de communication de l’UASZ transmis à l’APS.

La même source précise que parmi les 18 inscrits, il y a sept maîtres-assistants, quatre maîtres de conférences et sept professeurs titulaires, ajoutant que le professeur Alassane Diedhiou, recteur de l’université Assane Seck de Ziguinchor ‘’adresse ses vives et sincères félicitations à tous les candidats inscrits sur les listes d’aptitude du Cames’’. Monsieur Diedhiou a en même temps exhorté les deux candidats recalés ‘’au courage et à la patience’’ pour relever sereinement le défi dans les sessions à venir.

Il a également adressé des mots de gratitude aux encadreurs pour leur ‘’soutien précieux’’, aux évaluateurs pour leur ‘’travail rigoureux’’, au vice-rectorat chargé de la recherche, aux évaluateurs pédagogiques, aux directeurs des écoles doctorales, aux responsables de laboratoire, aux chefs de département et aux membres du personnel administratif, technique et de service, etc., pour leurs ‘’précieuses contributions’’ dans l’atteinte du score de 90 % réalisé par l’université Assane Seck.