Cataractes 

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 avec des centaines de cas enregistrés au quotidien au Sénégal, l’ONG Arpieca a remis un important lot de matériel médical à l’État, à plusieurs établissements sanitaires du pays et un lot d’un million de masques qui est en route pour barrer le chemin à cette pandémie. L’annonce est de Daouda Chérif Aidara, le directeur exécutif de cette ONG.

C’était avant-hier, en marge d’une cérémonie de lancement de l’opération de 200 personnes victimes de cataracte. D’un coût de trois millions de francs CFA, renseigne M. Aidara, cet exercice a pour objectif de contribuer à venir en aide à des personnes qui sont victimes de cette maladie et qui n’ont pas les moyens de se faire opérer.

Il y a eu aussi plus de 300 personnes au mois de novembre 2020 qui ont bénéficié de cette opération de la cataracte destinée aux personnes démunies. Il compte étendre cette action à d’autres régions du pays, vu qu’il y a plus de 30 000 cas de cette maladie enregistrés par an au Sénégal, dont les 20 000 n’ont pas les moyens de se soigner.