Des sommités de tous bords ont pris part à la cérémonie officielle de la célébration du centenaire d’Amadou Mahtar Mbow, qui s’est tenue en présentiel (au musée des Civilisation noires) et en ligne. Elles ont rendu un vibrant hommage au monument de la culture.

Ce n’est pas commun de fêter ses 100 ans. Amadou Mahtar Mbow a officiellement fêté les siens, ce samedi 20 mars, au musée des Civilisations noires. Placée sous le patronage du président de la République du Sénégal, la cérémonie de la commémoration du centenaire de ce patriarche au parcours inédit, a été solennelle. Elle a vu la participation d’autres chefs d’Etat et anciens présidents amis d’Amadou Mahtar Mbow, de même que de hautes personnalités politiques et scientifiques nationales et internationales. Une cérémonie grandiose durant laquelle de grands artistes ont apporté leur part, à la gloire du sage. Cet événement de haute facture, s’est déroulé en mixte, présentiel et dématérialisé.

Ancien directeur général de l’Unesco, ancien président des Assises nationales, ancien président de la Commission nationale de réforme des institutions, entre autres titres, M. Mbow a conquis les cœurs avec ses qualités intellectuelles et morales. Il est l’un des plus illustres fils du Sénégal et d’Afrique. Sa vie aura inspiré bon nombre de personnes qui ont consacré leur vie à la propagation du savoir. ‘’Cher professeur, de tous les titres prestigieux que vous portez, celui d’enseignant est, sans doute, celui qui vous définit le mieux’’, a estimé le président Sénégalais Macky Sall. ‘’C’est comme professeur que M. Mbow avait commencé, à une époque où le colonisateur n’ouvrait que parcimonieusement les portes de l’enseignement supérieur aux Africains’’, a renchéri le président du Niger, Mahamadou Issoufou, à travers la voix de l’ambassadeur du Niger au Sénégal. Selon lui, le ‘’Pr. Amadou Mahtar Mbow a su imposer sa volonté et continuer d’apprendre, ‘’forçant ainsi le destin et forgeant celui qui allait d’abord faire de vous le professeur d’histoire et de géographie émérite dont nous sommes tant fiers’’.

En effet, M. Issoufou souligne que c’est le professeur qui a donné à nombre d’élèves et aussi d’enseignants le savoir qui libère les hommes et les nations. ‘’C’est aussi le professeur en vous qui acceptera, comme ministre du président Léopold Sédar Senghor, de se mettre au service de l’éducation nationale du Sénégal’’, a-t-il ajouté.

Le du roi du Maroc, Mouhamed VI, a, lui aussi, rendu un vibrant hommage à l’éducateur qu’est Amadou Mahtar Mbow. Dans un message lu par le représentant du royaume du Maroc, il a affirmé que ‘’Pr. Mahtar Mbow a incarné et incarnera toujours l’image d’un continent dynamique, d’un continent vigoureux. Un continent qui revendique, sans complexe aucun, sa contribution à l’architecture et à la construction de l’humanisme universel’’.

L’humaniste et le visionnaire

Depuis la France, grâce à la magie du digital, la directrice de l’Unesco, Audrey Azoulay, a livré un témoignage fort. Elle a d’abord rappelé à quel point les 100 années de vie du Pr. Mbow ont été rythmées par des combats multiples, ‘’mais toujours fondés sur un idéal porté par l’exigence de solidarité et d’égal dignité entre les peuples, entre les personnes, entre les cultures’’. S’adressant directement à lui, elle déclare : ’’Monsieur Mbow, cher doyen, cher collègue. Vous êtes un humaniste convaincu, un intellectuel complet. Mais vous avez aussi su manier la dialectique de la pensée de l’action pour agir sur la marche du monde. Vous avez été le premier Africain à avoir dirigé une organisation internationale.’’ Et de souligner que durant les 13 années à la tête du Secrétariat de l’Unesco, Amadou Mahtar Mbow a marqué cette institution : ‘’Vous avez fait de l’Unesco ce lieu où, pour vous citer, ‘prévaut la sereine conscience de percevoir de plus en plus distinctement la respiration du monde. Au moment où le soleil des indépendances - pour reprendre les mots d’Ahmadou Kourouma - avait redoublé l’architecture mondiale, vous avez su garantir que tous ces États trouvent leur juste place à l’Unesco, donnant chair et réalité à l’ambition du multilatéralisme.’’

‘’Vous avez engagé l’Unesco sur des chantiers essentiels qui, plusieurs décennies plus tard, sont toujours au cœur de notre activité et ont profondément marqué notre ADN. C’est ainsi sous votre magistère que l’Unesco a matérialisé cette conviction que l’histoire a une portée motrice dans la marche des sociétés, de l’humanité, emportant dans la durée l’extraordinaire chantier de l’histoire générale de l’Afrique. Vous avez donné au monde et particulièrement aux Africains un moyen de s’approprier leur propre l’histoire, de la décliner avec leurs propres termes et de donner sens à leur passé, à leur présent et de se projeter vers l’avenir’’, a-t-elle poursuivi.

Audrey Azoulay n’a pas manqué de parler de l’engagement d’Amadou Mahtar Mbow pour l’information et la communication. Elle note que ce fils du Sénégal avait, plus tôt que tout autre, mesuré l’importance de ces enjeux. Des enjeux dont la pandémie montre toute l’importance. ‘’Vous avez, tout au long de vos mandats, donné à l’Unesco le souffle nécessaire pour s’engager sur de nouvelle voix qui, encore aujourd’hui, nous guide’’, a-t-elle dit.

Amadou Mahtar Mbow a, en effet, lutté contre la monopolisation des flux d’information.

Soham El Wardini a, dans la même veine, insisté sur l'humanisme et le visionnaire de celui qu’on célèbre. En effet, selon l’édile de Dakar, le professeur Amadou Mahtar Mbow semble avoir raison sur notre époque, lorsqu’à la tête de l’Unesco, il plaidait pour un Nouvel ordre mondial de l’Information et de la communication. ‘’Peu d'hommes d’Etat, peu de penseurs auront pressenti, comme lui, les dangers d’une uniformisation de la société et les effets pernicieux de la mondialisation. Peu de décideurs auront promu, comme lui, le dialogue des cultures et le vivre-ensemble, l’universalité et l’humanité, l’homme et tous les hommes dans ce qu’ils ont de commun et dans ce que chacun peut apporter à l’autre. C’est à cet humaniste, ce militant d’un monde de paix, soucieux de placer l’homme et les valeurs humaines au cœur du développement, que nous rendons hommage’’, a-t-elle indiqué.

À ce sujet, le président Macky Sall dira à l’ancien directeur général de l’Unesco ceci : ‘’Vous avez bravé les surdités. Vous avez fait face aux incompréhensions. Vous avez défié les dictats pour que l’information et la communication soient un bien public, plus équilibré, accessible à tous les peuples, respectueux des droits des peuples, indépendamment de l’ordre de puissance des nations. Des décennies après, très cher patriarche, votre combat est plus qu’actuel. À l’heure des révolutions numériques, malgré la croissance exponentielle des moyens technologiques de l’information et de la communication, des territoires entiers et leurs populations restent encore à la marge du progrès. En moins d’un quart de siècle, le monde a connu dans ce secteur des évolutions inouïes qui touchent à nos manières de penser, d’agir et de vivre. Les flux d’informations explosent, tandis que, chaque jour, l’intelligence artificielle éloigne les frontières du génie humain.’’

Pour sa part, l’ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires, a estimé que pendant les 100 ans de sa vie, Amadou Mahtar Mbow a été au service de la libération de l’Afrique et de l’homme. ‘’Votre parcours est inspirant pour les nouvelles générations et pour nous-mêmes. Vous avez participé, dans ce combat héroïque des années 1940-1950, pour la libération des pays africains. Nous sommes fiers et reconnaissants pour tout ce que vous avez fait’’.

‘’Une riche coïncidence’’

L’ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, a effectué le déplacement depuis Bamako. Avec une éloquence particulière, il a fait l’éloge d’Amadou Mahtar Mbow, en partageant le souvenir de ses amis et parents qui ont marqué l’histoire de l’Afrique.

De son côté, le président de l’Union africaine, Moussa Faty, s’est associé, depuis Addis-Abeba, aux hommages rendus à un Sénégalais universel. ‘’Pour l’Union africaine, la célébration de l’homme de vaste culture Amadou Mahtar Mbow, est une riche coïncidence. Car elle intervient en même temps que la décision de l’Union africaine de consacrer l’année en cours aux arts, à la culture et aux patrimoines comme leviers d’édification de l’Afrique que nous voulons’’, a informé celui qui, en sa qualité de Premier ministre en 2004, a remis à Mahtar Mbow la décoration décernée par la République du Tchad pour son énorme contribution à l’éducation, à la science et la culture. Il a aussi informé que l’UA a placé le mandat qui commence sous les signes de ‘’l’impulsion de la pensée africaine et de la renaissance intellectuelle du continent’’. Des thématiques défendues ardemment par Amadou Mahtar Mbow tout au long de son combat pour l’émancipation politique et culturelle de l’Afrique.

Assis aux côtés de sa femme avec qui il est marié depuis 70 ans, le centenaire, décoré d’un joli grand boubou en pagne tissé, a pu prendre la parole. Amadou Mahtar reste toujours debout, malgré le poids de l’âge. D’une voix audible, il a lancé un message aux Sénégalais et aux Africains en général. ‘’Quoi qu’il puisse vous arriver, soyez fidèles à votre pays le Sénégal. Nous pouvons devenir un grand pays, je le dis toujours, si nous savons nous unir pour agir pour l’intérêt de notre pays’’, a-t-il d’emblée déclaré. ‘’Soyez également fidèle à l’Afrique, qui a été un grand continent. C’est à partir du XVe siècle que l’Afrique a connu un destin tragique. La parenthèse ne s’est fermée que vers 1956, avec l’indépendance du Maroc et de la Tunisie, puis en 1957 avec le Ghana, et en 1960, avec la plupart des pays d’Afrique. Mais tournons la page. Et soyez aussi des citoyens du monde. Le monde est un. L’évolution a fait que nous sommes devenus solidaires les uns des autres, qu’on le veuille ou pas. Mais cette solidarité implique que la justice soit appliquée à tous et que les inégalités qui caractérisent le monde actuel disparaissent. C’était mon combat à l’Unesco. Quand je relis mes discours à l’heure actuelle, je m’aperçois que j’ai souvent traité de l’injustice, des inégalités et la volonté aussi de construire un monde nouveau. La science et la technologie nous fournissent, à l’heure actuelle, le moyen de surmonter toutes les inégalités que nous connaissons’’, a-t-il enchaîné.

Dans le cadre de cette célébration, une exposition consacrée à la vie et à l’œuvre d’Amadou Mahtar Mbow a été inaugurée. Il s’agit des photos, des écrits et d’objets personnels du patriarche.

Quant au colloque, il s’est articulé autour de trois des dimensions du doyen, à savoir : L’éducateur émérite ; le visionnaire du Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et enfin le militant emblématique (politique et citoyen).

BABACAR SY SEYE