Le ministère de l’Éducation nationale (Men) a célébré, hier, la jeune Sokhna Ndatté Cissé, la gagnante de la 6e édition du concours international de récital du Coran qui s'est tenue à Dubaï le 7 octobre dernier. Lors de la cérémonie organisée dans les locaux du ministère sis à la sphère ministérielle de Diamniadio, le nouveau ministre chargé de l’Éducation nationale a affirmé son ambition de soutenir davantage les Daraas (écoles coraniques).

Cheikh Oumar Hanne a rappelé que des efforts ont été consentis par son prédécesseur qui, à l’en croire, ‘’avait entamé un programme en collaboration avec la Banque mondiale, dans le cadre de l’encadrement de 600 Daraas pour une enveloppe de 20 millions de dollars, soit 13 milliards et demi de francs CFA’’. Il promet d’aller plus loin, pour une meilleure prise en charge dans les différentes écoles coraniques du pays. ‘’Nous allons poursuivre les efforts et les renforcer. Nous nous engageons à soutenir les Daraas, leurs pensionnaires et les maîtres coraniques. Surtout, nous allons faire en sorte qu’il y ait une prise en charge médicale’’, promet-il.

Le ministre de l’Éducation nationale n’a pas caché sa joie de voir un citoyen sénégalais appartenant à son département remporter une si prestigieuse compétition. Non sans rappeler le palmarès de la lauréate. ‘’Sokhna Ndatté Cissé est une jeune fille de 13 ans. Elle est la première fille à être lauréate. En 2020, elle a remporté la finale de récital du Coran à Diourbel. Elle a gagné la 3e place du grand prix Senico de récital du Coran en 2020, la 2e place du grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba de récital du Coran en 2022’’, rappelle Cheikh Oumar Hanne qui, par la même occasion, a remercié toute la communauté éducative et religieuse d'avoir permis à la jeune fille d’être sacrée championne à Dubaï.

A la championne, Cheikh Oumar Hanne a promis un accompagnement, mais aussi une audience avec le président de la République. Là, souligne-t-il, ‘’vous aurez la reconnaissance de tout le peuple sénégalais’’.

Pape Moussa Gueye