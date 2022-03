Le processus est lancé. La coalition Buntu-bi a déposé sa caution ce mardi à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour les élections législatives du 31 juillet 2022. ‘’Une forte délégation, composée des représentants de plus de 15 partis et de dizaines de mouvements, a accompagné le mandataire national, Dr El Hadj Ibrahima Mbow’’, informe un communiqué reçu à Emedia.

Les Leaders de Buntu-Bi, qui souhaitent ‘’une Assemblée citoyenne et de compétences, capable de construire une alternative sûre, apaisée et crédible’’, promettent de ‘’se mettre au travail pour corriger les insuffisances du Plan Sénégal émergent’’ (PSE), entre autres défis, ajoute le document.

Pour rappel, dans un communiqué rendu public, les services du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ont annoncé que le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a signé l’arrêté n°4067 du 3 mars 2022 fixant le montant de la caution pour la participation aux élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Ainsi, les partis politiques et les coalitions de partis, de même que les entités indépendantes qui voudraient y participer devront casquer 15 millions F CFA.