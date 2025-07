L’équipe du Sénégal joue sa qualification en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine, ce samedi, contre le Maroc, en match comptant pour la troisième et dernière journée de la poule A.

Ayant raté la marche suite à la défaite face à la Zambie, les Lionnes jouent leur qualification en quarts de finale de la Can féminine, ce samedi, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la poule A. Les joueuses de Mame Moussa Cissé doivent assurer leur survie devant le pays hôte, le Maroc (1e, 4 pts), qui s’est relancé en battant la RD Congo (2-4). Le Sénégal (3e, 3 pts) doit gagner pour se qualifier directement au tour suivant. A défaut, Korka Fall et ses coéquipières pourraient se contenter du nul pour prendre l’un des deux tickets dédiés aux deux meilleures troisièmes des trois poules. Pour sa part, le Maroc n’a besoin que d’un point pour assurer sa qualification. Mais les protégées de Jorge Vilda, qui visent la première place et tenir leur rang de favori du tournoi, ne devraient pas s’accommoder d’un match nul. Ayant échoué en finale en 2022, le Maroc veut écrire la plus belle page de l’histoire de son football féminin en décrochant à domicile le premier titre continental dans cette catégorie.

Ce match est également une occasion pour les Sénégalaises de mettre fin à une domination marocaine qui date depuis quatre ans. Les Lionnes reste sur une série de trois défaites d’affilée, dont une humiliation en amical où elles avaient reçu une correction de 7 à 0, le 29 octobre 2024. Les deux équipes partageaient la même poule lors de la dernière édition. Les Lionnes de l’Atlas avaient pris le dessus, sur le score d’un but à zéro. Le Maroc part donc favori dans ce match.

Néanmoins, le sélectionneur national croit à un exploit de ses joueuses. Mame Moussa Cissé est convaincu que si ses joueuses jouent sur leur vraie valeur, elles sont capables de réaliser un bon résultat face à l’équipe marocaine. ‘’Nous préparons ce match de la même manière. Nous cherchons à gagner. Même contre la Zambie, une équipe favorite, nous avons cherché à gagner et nous avons le même état d’esprit pour affronter le Maroc. Nous allons essayer de nous donner les moyens de gagner ce match. Nous nous attendons à un même type de match, un match conquérant. Il n’y a presque plus de calcul. Il faut aller chercher les points. Le Maroc est naturellement favori, nous sommes des outsiders, des challengers. Mais nous allons nous donner les moyens de faire le match qu’il faut’’, a déclaré l’entraineur en conférence d’avant-match, ce vendredi.

Coach Cissé a même tenu à rassurer sur l’état psychologique de ses joueuses. ‘’Dans le football d’aujourd’hui, la dimension psychologique est très importante. Nous en avons pris en compte durant la préparation. Je pense que notre équipe n’est pas très euphorique. C’est une équipe très concentrée sur son sujet. Nous avons nos valeurs et notre identité sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Les joueuses devront prendre leur responsabilité sur ce match. Elles devront hausser leur niveau et être plus exigeantes.’’

Selon lui, pour y arriver, les joueuses sénégalaises doivent jouer sur leur collectif.

Chebbak - Nguénar Ndiaye, duel de goléadors

Ce match sera aussi marqué par un duel pour le contrôle du classement des buteurs entre la Marocaine, Ghizlane Chebbak, et la Sénégalaise, Nguénar Ndiaye, comptant quatre réalisations chacune. Capitaine emblématique des Lionnes de l’Atlas, meilleure joueuse et meilleure co-buteuse (avec 3 buts) de l'édition 2022, Chebbak est la locomotive de l’équipe marocaine. Elle a porté son équipe à bout de bras lors des deux premières sorties. Elle a inscrit le but de l’égalisation contre la Zambie (2-2) en ouverture de la Can. Alors que l’équipe marocaine concédait l’ouverture du score face au Congo, dès la 6e minute de jeu, la sociétaire de Badolana (D1 Espagne), a sorti le grand jeu pour remettre sa sélection sur les rails.

Elle a claqué un triplé (25e, 43e et 75e) pour mettre donner l’avantage au Maroc, avant que Mrabet ne scelle définitivement la victoire (2-4). Elle aura en face d’elle l’attaquante du FC Bourges, qui a réalisé deux doublés en autant de rencontres.

LOUIS GEORGES DIATTA