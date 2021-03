Code urbanisme

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, et son collègue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ont présidé l’atelier de lancement du projet de révision des Codes de l’urbanisme et de la construction avant-hier à Diamniadio. La secrétaire d’Etat chargée du logement, Victorine Ndèye, y a également pris part. La cérémonie a aussi enregistré la présence des professionnels du bâtiment comme l’Ordre national des architectes et l’Ordre national des géomètres experts du Sénégal et les collectivités territoriales, annonce-t-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Avec l’urbanisation galopante et les problèmes structurels inhérents au secteur de la construction, il est impératif de réviser les derniers Codes de l’urbanisme et de la construction qui dataient respectivement de 2008 et 2009’’, explique-t-on dans le document. Par conséquent, il s’agissait ‘’d’adapter les dispositions législatives et règlementaires en matière d’urbanisme et de construction aux réalités et besoins actuels et futurs pour une urbanisation maitrisée et une meilleure organisation de la construction des bâtiments dans notre pays’’.

Dans le même cadre, seront prises en compte ‘’les dernières directives présidentielles pour une meilleure mise en œuvre de la politique de l’habitat social, à travers le projet 100 000 logements. Les nouvelles règles qui seront mises en place devront déboucher sur un aménagement spatial innovant et répondre aux impératifs de sécurité, de qualité et de durabilité des bâtiments’’.