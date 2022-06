En Conseil des ministres, hier, le président de la République a réitéré ses directives relatives à l’accélération de la rénovation des sanctuaires religieux catholiques, en particulier celui de Popenguine, dont l’extension et la construction sont engagées, en relation avec le clergé. Saluant particulièrement la mobilisation des jeunes marcheurs, ainsi que la qualité des messages évoqués et des prières formulées en cette occasion, afin de consolider la paix et la stabilité sociale du Sénégal, le chef de l’État a ainsi adressé ses chaleureuses félicitations à toute la communauté chrétienne, suite au bon déroulement de la 134e édition du pèlerinage marial de la cité religieuse. Il faut rappeler que la 134e édition du pèlerinage a été célébrée lundi dernier, avec une mobilisation très forte de toute la communauté chrétienne du Sénégal et au-delà.

...Le Conseil des ministres est aussi revenu sur la nécessité de préserver le patrimoine historique classé, ainsi que le cadre de vie de l’île de Gorée. A ce sujet, le président Macky Sall demande au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé des Collectivités territoriales et à leur collègue de la Culture, ‘’d’engager, avec les autorités municipales, le recensement, sur l’île, de l’ensemble des bâtiments menaçant ruine et de prendre toutes les mesures urgentes, nécessaires à l’exécution du plan de réhabilitation du patrimoine de Gorée (à l’image du projet réalisé à Saint-Louis)’’.

Dans la même dynamique, le chef de l’État a rappelé au ministre de l’Économie maritime l’urgence de la réhabilitation du ponton et l’acquisition des chaloupes de transport pour assurer la desserte de l’île-mémoire. Sur un autre registre, Macky Sall est largement revenu sur la lutte contre l’érosion côtière et la pollution des plages. À ce titre, il a rappelé au gouvernement que la résilience face à l’érosion côtière et la préservation des plages contre les pollutions doivent rester des priorités. Au ministre de l’Environnement et du Développement durable, il a demandé ‘’d’accélérer, d’une part, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’érosion côtière et, d’autre part, les actions préventives de sauvegarde de l’écosystème des plages’’.