Covid-19 percée numérique 

En raison de la pandémie de Covid-19, la mise en œuvre de l’éducation en ligne dans les écoles et les universités ainsi que le travail à distance ont augmenté, pour atteindre respectivement 87 et 63 %. C’est ce que révèle le communiqué d’Ericsson rendu public hier, à l’occasion du webinaire de lancement de leur rapport sur la mobilité. À l'avenir, le texte informe que l’éducation en ligne et le travail à distance devraient collectivement rester à un niveau de 51 %.

‘’Avec la pandémie de Covid-19, l'Afrique subsaharienne a vu un changement dans les activités quotidiennes de ses citoyens, dont beaucoup dépendent désormais de la connectivité pour étudier, travailler ou faire du shopping. La population jeune, la couverture mobile élargie et les smartphones plus abordables vont accélérer la croissance continue du haut débit mobile en Afrique subsaharienne, donnant lieu à #AfricaInMotion.

Avec la 4G plus répandue et la disponibilité de la 5G croissante en Afrique subsaharienne, nous envisageons une ‘nouvelle normalité’ avec des activités en ligne de plus en plus courantes, d'ici 2025’’, soutient le vice-président et directeur d’Ericsson pour l’Afrique de l’Ouest et le Maroc, Nora Wahby. Avant la pandémie de Covid-19, le rapport souligne aussi que le nombre d’achats en ligne s’élevait à 28 % du nombre total de tous les achats, à la fois en ligne et dans les magasins physiques. Pendant la pandémie de Covid-19, ce chiffre est passé à 47 %. Les consommateurs prévoient que leurs habitudes d’achat en ligne resteront à un niveau de 37 %, après la fin de la pandémie de Covid-19.