Le rêve d’Al-Nassr (4e, 64 pts) de prendre part à la Ligue asiatique des champions, la saison prochaine, s’est définitivement envolé, à la suite de son nul face à Al-Tawoon (1-1), la semaine dernière. Le club de Ryad, qui est relégué à la quatrième place, vise une place honorifique sur le podium. Ce dernier objectif s’éloigne de plus en plus pour les Jaune et Bleu, qui comptent désormais un retard de quatre longueurs sur Al-Qadisiya (3e, 68 pts). Le club de Khobar s’est imposé contre Al-Oruba (3-1), en match comptant pour la 33e journée de la Saudi Pro League.

L’attaquant sénégalais et ses coéquipiers doivent à tout prix battre Al-Khaleej, ce mercredi (16 h 10), pour revenir à un point et rester dans la course. Sadio Mané sera très attendu pour ce match. Le Sénégalais, auteur d’un quadruplé lors de la balade sur Al-Okhdood (9-0), n’a pas su rééditer cette performance. Ce match sera donc l’occasion pour lui de retrouver le chemin des filets pour se réconcilier avec les fans.

Un peu plus tard en début de soirée (18 h), Al-Hilal (2e, 71 pts) de Kalidou Koulibaly va tenter de consolider sa deuxième place et valider sa qualification en Ligue asiatique des champions. Le capitaine des Lions et son équipe n’ont besoin que d’un point face à Al-Wehda (15e, 32 pts) pour officialiser leur ticket.