ÉCRITURE ET PERSPECTIVES

J’écris pour un type de femmes et d’hommes qu’encore on attend : des jeunes dont on dira, à raisons aisées à justifier, qu’ils sont l’âge majeur des nations et des peuples résolument focalisés sur le bonheur, sur les développements qui le soutiennent et les souverainetés à atteindre ! Au train où vont les choses en La Cité, entre la reddition des comptes et lesdits « chroniqueurs » à tenir à carreau au nom de stressants désordres à annihiler, au nom de mentalités à illico assainir et au nom de la Démocratie qui a ivresse d’être gouvernante et gouvernée, tout à la fois, il ne serait ni exagéré ni excessif de croire qu’une telle jeunesse ne va pas tarder à exister : tout un monde semble s’atteler à cela.

Toutefois, il importe d’œuvrer à fin ne surtout pas désespérer ses espérances. La conviction m’emplit et pousse à avouer qu’au train où vont les jours, entre efficience de Ter et rutilance de Brt et, cela, nonobstant les embouteillages affreux et anarchies de tous ordres et natures, l’époque se prête à tous les optimismes non béats : un capital humain de qualité et à qualifications de haute facture et d’utilité publique avérée existe qui a juste besoin d’accompagnement, c’est à dire d’une volonté politique réelle et comme chevillée au corps et au cœur de ceux-là qui (nous) gouvernent. Et de tels compatriotes, tout le monde les voit, en parade, aux huit pôles du pays, bardés du « don de soi » et de toutes aptitudes à mériter de La Patrie !

Des compatriotes, tout de lucidité et de résilience, patients et mentalement préparés et prêts à braver les rigueurs d’un monde à refaire et, inévitablement, de systèmes et régimes à biffer de nos mémoires comme autant de douloureuses pages d’histoire, voire de plaies à lénifier ! Pour ce faire, il faudra des femmes et des hommes suffisamment blasés et, surtout, insensibles aux fureurs et râles de détracteurs. Des femmes et des hommes persuadés que l’unanimité n’est ni d’ici-bas ni de l’ordre de l’humain. Des femmes et des hommes qui ne se contentent pas de rêves mais maîtrisent l’art et la manière de les convertir en réalités habitables ! Car, ils ont conscience d’être des créateurs de beautés, d’avoir des partitions capitales à jouer et au bout desquelles il est un État à reconstruire, une République à crédibiliser, une Nation à réconcilier d’avec elle-même et un peuple à conforter en pacifique coexistence ! Et, ce, malgré ses différences et divergences ! Sinon, à cause ou grâce à elles ! Ce qui, avouons-le, pour la gouverne de tout le monde, ne saurait nous empêcher de mettre au grand jour les faits et gestes que d’aucuns voudraient taire et terrer ! Au nom d’instinct à conserver et de situations de rentes à préserver. Certainement ? Je présume, seulement.

Elie Charles Moreau