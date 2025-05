Grâce au soutien de généreux donateurs, le CEM Médine de Mbour a vu son bloc sanitaire pour élèves rénové, au grand bonheur de tous les acteurs de la communauté éducative locale. Cette action, bien que salutaire, cache cependant les difficultés persistantes auxquelles fait face le collège.

Constitué de six cabines (trois pour garçons, trois pour filles), ce bloc sanitaire vient enlever une épine du pied des parents d’élèves, selon Amsatou Lo, parlant au nom de l'association. C’est la même remarque qui a été faite par le président du gouvernement scolaire, Mohamed Ba. Ce dernier, après avoir salué la générosité des bienfaiteurs, que sont les Alumni de la Mandela Washington Fellowship et la fondation Youssou Ndour, a invité ses camarades élèves à avoir le sens de l’entretien pour que cette infrastructure soit préservée, car selon lui, elle participe à renforcer la dignité de tous ses camarades.

Les partenaires ont tous salué ces travaux de rénovation comme une étape importante dans la quête d’un environnement scolaire plus sain et accueillant pour les élèves. Le principal du CEM a, pour sa part, souligné que la mobilisation des acteurs éducatifs autour de ces enjeux témoigne de la volonté commune d’offrir aux apprenants un cadre d’études plus digne et propice à la réussite.

Monsieur Ndao a salué les efforts déjà consentis, tout en rappelant à la tutelle les défis majeurs qui demeurent. Il a notamment souligné l'urgence de résorber le déficit en tables-bancs, la nécessité de construire de nouvelles salles de classe ainsi que l'importance de clôturer l’établissement pour assurer la sécurité des élèves et du matériel. ‘’Nous remercions vivement nos partenaires pour cette réalisation, mais il est impératif d’aller plus loin. Nous avons un besoin urgent de tables-bancs, de salles de classe supplémentaires et surtout d’une clôture pour sécuriser l’établissement’’, a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Un déficit criant de salles de classe et de tables-bancs

Cet appel lancé par le principal Babacar Ndao devant le représentant de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Mbour 1 ne semble pas être tombé dans l’oreille d’un sourd. Venu représenter l’inspecteur, Amadou Goudiaby a dit avoir pris bonne note de toutes les doléances posées par le principal, le président du gouvernement scolaire et le président de l’association des parents d’élèves de l’établissement. Il a souligné que l’IEF prête une oreille attentive aux problèmes du CEM Médine, qui sont éminemment très sérieux et qui ne se justifient pas, au vu des bons résultats que le collège affiche chaque année au BFEM. Il a laissé entendre que l’IEF de Mbour 1 va s’atteler à accompagner le CEM Médine dans la prise en charge de ses doléances dès que la question foncière, qui est aussi l’une des préoccupations de l’établissement, sera définitivement réglée, pour permettre à l’établissement d’abriter des installations essentielles comme un laboratoire.

Notons que le CEM Médine, don d’un ressortissant sénégalais qui l’avait érigé pour un lycée, a ouvert ses portes durant l’année scolaire 2017-2018. Depuis lors, il fonctionne avec sept salles de classe. Cette situation a fait qu’au fil des années, ses capacités d’accueil se sont vite réduites. Pour cette année, avec 950 élèves, le planning de gestion des salles de classe a été un casse-tête chinois pour l’administration (principal et surveillants), qui est obligée de procéder à des réaménagements de temps à autre sur les emplois du temps des professeurs, car seules quatre classes pédagogiques (les 3es et une 4e) sur les 13 que compte l’établissement sont dotées de salles fixes.

