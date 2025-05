Au Sénégal, les maladies non transmissibles (MNT) sont à l’origine de 53 % des décès. Le taux de prévalence nationale de l’hypertension artérielle (HTA) est de 24,5 % chez les 18 à 69 ans, avec une augmentation selon l’âge. Cette année, Fatick a accueilli la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle célébrée ce samedi.

La Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle (HTA) a été célébrée avant-hier, samedi, à Fatick. Le thème de cette année est : "Mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la et vivez plus longtemps." Lors de cette journée, il a été signalé qu'au Sénégal, les maladies non transmissibles (MNT) sont à l’origine de 53 % des décès, selon le profil pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2019.

L’enquête STEPS 2024, souligne le ministère de la Santé et de l'Action sociale, montre une prévalence nationale de l’hypertension artérielle (HTA) de 24,5 % chez les 18 à 69 ans, avec une augmentation selon l’âge : 42,9 % chez les 44-59 ans et 57,4 % chez les 60-69 ans.

Pour éviter l'HTA, il existe des mesures hygiéno-diététiques à adopter. La tutelle cite la réduction de la consommation de sel (< 5 g/jour), autrement dit, éviter les sels de table, les bouillons et les aliments trop salés, notamment les préparations alimentaires industrielles. Une alimentation équilibrée est essentielle : il faut encourager la consommation de fruits, légumes, légumineuses, noix, céréales et pain complet, ainsi que de poissons et de graisses mono et polyinsaturées d’origine végétale (huile d’olive, de tournesol). Il est également recommandé de pratiquer une activité physique régulière de 30 minutes par jour, d’arrêter la consommation de tabac et d’alcool, de maintenir un poids sain, de contrôler régulièrement la tension artérielle et de suivre les conseils médicaux.

Quant aux facteurs de risque cardiovasculaire, il y a les non modifiables. L’âge avancé est un facteur de risque, chez les plus de 45 ans chez l’homme et plus de 55 ans chez la femme.

Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, on trouve l'hypertension artérielle, le diabète, un taux de cholestérol élevé, le tabagisme (actif ou passif), le sevrage tabagique de moins de trois ans, une alimentation trop salée et/ou très grasse, la consommation d’alcool, le surpoids ou l’obésité, et la sédentarité.

Comment gérer les maladies non transmissibles

"La problématique de la gestion des maladies non transmissibles (MNT) constitue un défi mondial. Leur dépistage et leur contrôle s’inscrivent dans une stratégie de prévention primaire et secondaire. Parmi ces MNT, l’hypertension artérielle (HTA) est le chef de file et représente un véritable problème de santé publique. Le monde compte environ 1,28 milliard d’hypertendus âgés de 18 à 79 ans, dont les deux tiers vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, et 46 % de la population mondiale méconnaissent leur condition. C’est un puissant facteur de risque cardiovasculaire, multipliant par 7 à 9 le risque d’AVC, par 5 le risque d’insuffisance cardiaque et par 3 le risque de coronaropathie. L’HTA est aussi l’une des principales causes de décès prématuré : 19 % (who.int). C’est ainsi que, depuis 2006, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) consacre la journée du 17 mai de chaque année à promouvoir la sensibilisation sur l’HTA," informe la tutelle.

Cette édition, le choix du département de Fatick s’est justifié par sa forte prévalence de patients hypertendus dans la région. En effet, les données hospitalières montrent que l’HTA constitue le premier motif de consultation (33 %) et que ses complications sont la première cause d’hospitalisation.

Pour juguler le problème, le comité de gestion des MNT, notamment son point focal régional, a, dit-on, activement accompagné la DLM dans l’élaboration de documents de normes et de protocoles de prévention et de prise en charge du diabète et de l’HTA, visant à harmoniser la prise en charge de ces pathologies dans les structures de santé, mais également à renforcer les capacités des prestataires de santé et à diversifier le plateau médical regroupant plusieurs spécialités impliquées dans la prise en charge de l’HTA et du diabète : SAU, laboratoire, imagerie médicale, centre d’hémodialyse, neurologie, diabéto-endocrinologie, gynéco-obstétrique, cardiologie, chirurgie, réanimation, pharmacie, cabinet dentaire, ORL, ophtalmologie.

En prélude de cette grande journée d’avant-hier, la Direction régionale de la santé (DRS), en collaboration avec le Centre hospitalier régional Adja Marième Faye Sall (CHRAMFS), a consacré une semaine à l’HTA (du 11 au 17 mai 2025) avec trois activités phares dans tous les districts. Il s'est agi de séances de dépistage de masse de l’HTA et d’autres facteurs cardiovasculaires tels que le diabète, l’obésité, la sédentarité, des séances de sensibilisation des populations à travers des IEC, des émissions radio et sur les réseaux sociaux.

Les communications ont porté essentiellement sur la prévention : activité physique régulière, alimentation équilibrée et gestion du stress, la reconnaissance des signes évocateurs, le diagnostic, l’auto-surveillance, l’intérêt d’une prise en charge précoce et correcte dans la prévention des complications, et le renforcement des capacités des praticiens de toute la région par les membres de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR).

CHEIKH THIAM