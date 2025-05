"La Casamance porte encore les cicatrices d’un conflit ancien jamais totalement refermé". D'après l'ONG Handicap International (HI), la "signature de l’accord de paix du 23 février 2025, entre le gouvernement et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) constitue un tournant historique, mais elle ne suffit pas à effacer le danger latent". "Des milliers d’hectares de forêts, de champs et de pistes rurales restent contaminés par des mines antipersonnel et d'autres restes explosifs de guerre. Pour les populations déplacées qui rêvent de rentrer, chaque pas peut encore être synonyme de menace", note HI.

Afin de rétablir des liens entre les villages, l’ONG mène des opérations de déminage dans des zones où les familles reviennent après avoir été contraintes à l’exil pendant plus de trente ans. Une intervention emblématique est en cours sur une piste reliant les villages de Badem et Bougnack, distants de cinq kilomètres", annonce HI.

Handicap International constate que "cet axe, abandonné pendant des années par peur des mines, est aujourd’hui presque totalement sécurisé. Plus de 17 mines et de nombreux restes explosifs y ont été neutralisés. Grâce à cette action, environ 1 600 habitants de Badem ont pu revenir s’installer dans leur village, reprendre leurs activités, retrouver leurs champs et renouer avec leurs racines", se réjouit HI. "Ceux de Bougnack attendent, à leur tour, la levée complète de la menace".

Mais l’action de HI ne s’arrête pas à la décontamination et aux opérations de déminage. "Elle accompagne concrètement le retour des populations déplacées, en travaillant sur la prévention des conflits fonciers, la reconstruction du tissu communautaire et le soutien à des initiatives économiques locales. HI facilite, par exemple, l’identification et la gestion inclusive des terres libérées, l’accès des femmes et des personnes handicapées aux ressources ou encore la relance d’activités agricoles collectives. L’objectif : créer les conditions d’un retour pacifié, équitable et durable, où chacun et chacune a sa place dans la reconstruction".

"Le danger ne se limite pas aux grandes pistes’’

D'après Handicap International, "le danger ne se limite pas aux grandes pistes : à Boutoute, un jeune homme revenu s’installer a mis à exhumer deux engins explosifs en retournant la terre de son potager". Il a immédiatement alerté l’Association sénégalaise des victimes de mines (ISAD/ASVM). En coordination avec le Centre national d’action contre les mines, HI est intervenue pour neutraliser les engins situés à quelques mètres à peine de l’école du village. "Cette opération a été suivie d’une session de sensibilisation communautaire pour expliquer les risques liés aux engins explosifs et les mesures de précaution à adopter en cas de menace", note-t-il.

Handicap International estime qu'il y a un "avenir à construire". Aujourd’hui, les activités de déminage et d’appui au retour des habitants participent à un enjeu bien plus large : relancer la vie rurale, sécuriser l’accès aux terres, soutenir l’agriculture, restaurer les services essentiels et éviter que les tensions latentes ne resurgissent", ajoute-t-il, reconnaissant que "c'est un travail de fond, minutieux, à la croisée de la sécurité, du développement et de la cohésion sociale".

HI rappelle que "cette mission (est) exigeante : chaque mine retirée du sol est une promesse de récolte, de rentrée scolaire, de paix retrouvée. La reconstruction de la Casamance commence là, dans la terre libérée, dans le retour des familles et dans l’espoir enfin tangible d’un avenir commun et d’un développement réel".