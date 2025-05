La finale de la Ligue Europa 100 % anglaise va opposer Tottenham à Manchester United, ce mercredi, à l'Estadio de San Mames de Bilbao, en Espagne. Le milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr, est apte à jouer pour son premier titre en club.

Pape Matar Sarr a rendez-vous avec l’histoire, ce mercredi, avec Tottenham. Le milieu de terrain sénégalais est à 90 minutes de remporter son premier trophée en club de sa carrière. Les Spurs affrontent en finale de la Ligue Europa Manchester United, à l'Estadio de San Mames de Bilbao, en Espagne. Le jeune international sénégalais, contraint de quitter le terrain après 53 minutes, ‘’par précaution’’, contre Aston Villa (2-0) en Premier League, s’est bien remis. L’ancien Messin a reçu un coup au dos avant de descendre péniblement le tunnel aux côtés du staff médical des Spurs, vendredi dernier. En conférence de presse d’avant-match, hier, l’entraineur de Tottenham a donné de bonnes nouvelles le concernant. ‘’Pape Sarr va bien’’, a rassuré Ange Postecoglou.

Auteur de 12 apparitions, dont 5 titularisations en Ligue Europa (2 buts), l’ancien pensionnaire de Génération Foot a de fortes chances de démarrer la rencontre dans un milieu à trois, avec Bentencour et Bissouma. Postecoglou devra se passer des services de Lucas, James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin et Dane Scarlett. Le Sénégalais sera d’un apport considérable grâce à sa bonne vision de jeu, sa capacité à se projeter en avant et à casser les lignes grâce à ses passes lumineuses. D’ailleurs, Pape affiche une précision de passes de 89 %, dont 69 % de passes longues réussies. Il est également capable de réaliser des frappes en dehors de la surface de réparation, sans compter sa participation dans les tâches défensives (2,8 balles récupérées par match).

La dernière chance de sauver la saison

Manchester United (16e, 39 pts) et Tottenham (17e, 38 pts) sont classés respectivement à la dernière et avant-dernière des équipes non reléguées de Premier League. Cette finale est donc une occasion unique pour les deux clubs de sauver une saison décevante. Cerise sur le gâteau, le vainqueur sera qualifié directement en Ligue des champions.

Les deux formations s’affrontent pour la quatrième fois, cette saison. Les Spurs ont pris le dessus à chaque fois, en aller-retour de la Premier League (0-1, 1-0) et en Coupe de la Ligue (4-3). Pape Matar Sarr et ses coéquipiers, qui sont à la recherche du premier titre majeur du club depuis 17 ans, prennent donc une bonne ascendance psychologique sur les Mancuniens. Leur dernier sacre remonte en 2008, en Coupe de la Ligue. Tottenham vise également un troisième trophée en C3, après 1972 et 1984. L’entraineur des Spurs espère saisir l’occasion qui se présente avec cette finale pour réaliser cette ambition. ‘’Avec un match aussi important (aujourd’hui) il y a une opportunité de remplir au moins la tâche principale qui m'a été confiée, à savoir apporter des trophées au club’’, a déclaré Ange Postecoglou.

Malgré les résultats précédents largement favorables à son équipe, le technicien australien reste conscient que le contexte n’est pas le même. ‘’Lors d'une grande finale importante, tout se joue le jour J’’. Le coach espère que ses joueurs réagiront de la meilleure des façons pour gagner ce match. L’efficacité offensive de Dominic Solanke sera déterminante. L'attaquant anglais a marqué lors de ses quatre derniers matches contre Manchester United (5 buts). Il a directement contribué pour 9 buts en Ligue Europa cette saison (5 buts, 4 passes décisives). Postecoglou se réjouit également des retours de Son et de Richarlison, qui ‘’a travaillé très dur pour améliorer sa condition physique’’.

Pour sa part, Manchester United tentera de décrocher son deuxième trophée, après celui remporté en 2017, après la finale perdue face à Villarreal (1-1, 11tab10) en 2021. Pour le capitaine de Man. U, l’objectif est de ‘’mettre la main sur le trophée’’. Bruno Fernandes a beaucoup contribué dans le parcours de son équipe dans cette compétition. Co-meilleur buteur de la Ligue Europa, à égalité avec le Danois Hogh de Bodo/Glimt (7 buts, 1 passe décisive) et le Marocain El Kaabi de l’Olympiakos, le Portugais (7 buts, 4 passes décisives) a la possibilité de prendre seul la tête du classement des buteurs.

LOUIS GEORGES DIATTA