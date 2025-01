Dans un communiqué, le PIT-Sénégal a tenu à condamner vigoureusement ces déclarations du président français qu'il a qualifié de tous les noms. A en croire les camarades de Samba Sy, Emmanuel Macron n'est qu'un président en perte de vitesse, discrédité, malmené, mais qui malheureusement garde encore intactes ses “capacités de nuisance”.

D'après le communiqué du parti communiste parcouru par ‘’EnQuête’’, il ne faudrait surtout pas tomber dans le piège du chef de l’État français et des autres pyromanes.

S'adressant aux peuples français et sénégalais, le PIT-Sénégal déclare : “Notre histoire commune est complexe, marquée par des souffrances indicibles et de profondes déchirures, mais aussi des avancées et des moments de solidarité. Au-delà, il y a les compatriotes des deux pays qui sont liés : beaucoup de Sénégalaises et Sénégalais vivent en France, de même que de nombreuses Françaises et Français vivent au Sénégal, les uns et les autres aimant profondément le pays et les gens qui les accueillent. Ce brassage existe pour de nombreuses raisons qui ne se limitent pas à la caricature simpliste de personnes voulant vivre dans un riche pays du Nord ou dans un pays du Sud où la vie n'est pas chère pour elles.”

Pour Samba Sy et Cie, le PIT a choisi de ne pas répondre immédiatement, préférant une analyse réfléchie à une réponse impulsive, compte tenu de l'enjeu “vital” de ce débat. “Dans ce contexte où le populisme et la démagogie attisent les tensions, le PIT relève la dangerosité des déclarations du président français inconséquent. Heureusement, soulignent les héritiers du legs d'Amath Dansokho, les provocations du président Macron n'ont pas suscité de crises majeures’’.