Les Forces démocratiques du Sénégal (Fds/Les Guelwaars) apportent leur soutien au groupe de presse D-médias. Babacar Diop et ses camarades de parti estiment que pour des ‘’considérations bassement politiciennes, l’administration fiscale est aujourd’hui à la première ligne dans la traque contre D-média dont les comptes bancaires sont injustement et arbitrairement bloqués. Cette mesure est une atteinte grave à la liberté de la presse’’, fait savoir un communiqué.

A cet effet, FDS-Les Guelwaars expriment son indignation devant ‘’la persécution à laquelle se livrent les services des Impôts contre le groupe D-médias et manifeste sa solidarité à M. Bougane Gueye Dany et à l’ensemble des travailleurs de ce groupe de presse qui, depuis plusieurs années, apporte une contribution significative à l'approfondissement de notre démocratie’’. Le parti du Dr Babacar Diop exige ainsi le déblocage sans délais des comptes bancaires de D-media. Et souligne, d’ailleurs, que la mission de contrôle fiscal dévolue à la Direction Générale des Impôts et Domaines doit s'effectuer avec impartialité pour garantir un traitement équitable de tous les contribuables.

...L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT santé /D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM a, par ailleurs, dans cette affaire, sollicité de la part du Chef de l’Etat un généreux arbitrage dans une négociation entre D-médias et les services fiscaux compétents. Les syndicalistes ont également prié l’employeur de D-médias de demander, s’il y’a lieu, des conditions d’assouplissement de la drastique mesure fiscale, car les travailleurs ne sauraient, à leurs yeux, faire les frais d’une situation qu’ils n’ont pas créée.